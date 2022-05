Direction la Vallée d'Aspe, dans les Pyrénées Atlantiques, à la rencontre de l'ours brun, le plus grand mammifère sauvage terrestre de France !

Des associations défenseures de l'ours dans les Pyrénées mettent l'Etat en demeure de remplacer les animaux morts en 2020 dans le massif. © Radio France / Philippe Clément

Quand je suis un jouet en peluche, un doudou ou Petit Ours Brun, là, vous m’aimez.

Quand j’accompagne le marchand de sable et que j’aide les enfants à s’endormir, tout va bien, on m’aime.

Mais en vrai, ma vie est compliquée. Je fascine les uns, représente la bête à abattre pour les autres.

J’étais symbole de puissance, de bravoure, cousin de l’homme au Moyen-âge, puis au XIIe siècle l’Eglise voulut mettre fin aux cultes païens, imposer le christianisme contre le culte des pierres, des arbres, des corbeaux, des ours.

Oui, car je suis un ours brun, un "Ursus arctos arctos".

L'ourse Cannelle / Jean-Jacques Camarra

J’étais dans la charrette de l’église médiévale qui a joué le lion contre l’ours. Le roi des animaux m’a détrôné.

Changement d'imaginaire : je suis devenu une créature impure. Je deviens balourd dans le Roman de Renart, et La Fontaine ne m’arrange pas.

Alors oui, je suis un animal sauvage, ne me fantasmez pas !

Mais je suis loin de bouloter que du cuissot de brebis, je suis omnivore comme vous, et je peux même me dresser sur mes deux pattes.

Ma peau et mes poils sont un excellent sac de couchage, ça tombe bien, j’hiberne plusieurs mois, vivant au ralenti pendant que vous vous excitez.

Je suis une véritable innovation de 5 millions d’années, dit-on, avec 6-8 battements cardiaque par minute quand j’hiberne, au lieu de 60.

Je sais que Nanoq (c’est le nom donné par les Inuits à l’ours polaire), mon cousin ours blanc, est devenu symbole de la fragilité de la nature, victime du réchauffement. Comme moi, comme vous aujourd’hui.

Vallée d'Aspe / Jean-Jacques Camarra

Pour vivre, il me faut du calme, de l’espace.

En l’an mille, moi l’ours brun, j’étais présent partout en France. J’avais quasiment disparu, abondamment chassé.

Les Pyrénées m’accueillent depuis des centaines de milliers d’années, nous sommes aujourd’hui 70 et allons un peu mieux.

Je sais que les éleveurs ne peuvent pas m’aimer car le mouton est aussi à mon menu mais les bergers sont aidés et on peut trouver un peu de place pour ce qui n’est pas humain et dominant tout de même ?

Je suis un mythe et continuerai à peupler vos rêves.

Certains ont consacré leur vie à la mienne. Jean-Jacques Camarra est de ceux-là, un jeune ancien responsable du réseau ours à l’Office national de la Chasse, et l'auteur de : “Au pays de l’ours” , aux éditions Salamandre.

Rejoignez-moi avec lui en vallée d’Aspe, sur le boulevard des ours.

Le pic d'Aspe, sommet des Pyrénées espagnoles / Jean-Jacques Camarra

Pour aller plus loin

La base de données officielle des observations d'ours dans les Pyrénées françaises

Le Réseau Ours brun (Office Français de la Biodiversité)

Vidéo – A pas d’ours, un reportage sur l’action des agents de l'Équipe Ours de l'ONCFS sur les traces de l'ours brun dans les Pyrénées (1 :03 :04). TV Izard, 2014

L'association FIEP Groupe Ours Pyrénées

L’association Pays de l’Ours

Ferus, association nationale de protection et de conservation de l'ours, du loup et du lynx en France

