Une nouvelle génération se mobilise pour la justice climatique et la justice sociale. La jeunesse l'a bien bien compris, il n'y a pas de planète B et face au réchauffement climatique, à la menace sur la biodiversité et le vivant, il y a urgence !

Die in, Centre Pompidou, Paris, avril 2019. © Radio France / Antoine Chao

Die In général avec la faction française du mouvement international de désobéissance civile Extinction Rébellion. Le terme Die In, qui vient de l'anglais, désigne une action symbolique où une foule s'allonge par terre pour bloquer et protester. La scène prend des allures de répétition générale, pour sonner l'alarme parce que la situation est grave. Le rapport du Giec le confirme, n'en déplaise aux climato-sceptiques voire aux "carbo-fascistes" façon Bolsolnaro, tout comme les espèces animales et la biodiversité, qui disparaissent et fondent comme neige au soleil.

Mouvement Extinction Rébellion France, Paris, avril 2019. © Radio France / Antoine Chao

Rencontre ensuite avec les membre de la Base, auto-définie comme accélérateur de mobilisation pour la justice climatique. Un lieu géré par des bénévoles pour "catalyser les énergies, fédérer les initiatives et transformer les envies en action".

Un reportage d'Antoine Chao.