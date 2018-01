Cette semaine, « Comme Un bruit Qui Court » s'intéresse à la question de la sous-traitance dans le secteur du nettoyage.

Non à la sous-traitance dans l'hôtellerie © Radio France / Antoine Chao

On peut même parler de fléau quand c'est trop souvent le moins-disant social qui l'emporte et que la sous-traitance provoque de la maltraitance.

Devant l'Holiday Inn de Clichy-la-Garenne © Radio France / Antoine Chao

Et ça se passe autant dans l’hôtellerie de luxe que dans le logement social, des sociétés sans scrupules qui exploitent une main d’œuvre précarisée, remportent les marchés et les appels d'offres, en proposant les prix les plus bas.

Mais depuis quelques années, un mouvement de revendication a vu le jour dans le secteur du nettoyage et de la sous-traitance. Il inscrit son action dans une quête de dignité et de respect du droit du travail.

Il y a déjà eu plusieurs mobilisations dans des grands palaces parisiens et dans les quartiers HLM aussi.

En mouvement pour la manifestation contre la sous-traitance dans l'hôtellerie © Radio France / Antoine Chao

Et tout de suite, on va rencontrer ceux qui sont en grève depuis 77 jours : les employés de nettoyage de l'hôtel Holiday Inn de Clichy-la-Garenne aux portes de Paris. Femmes de chambre, gouvernantes, plongeurs et équipiers qui refusent de subir plus longtemps, cette forme d’esclavage moderne et qui le font savoir.

Un reportage d'Antoine Chao.

Les liens :

On a grévé, documentaire de Denis Gheerbrant, 2013

Remue-ménage dans la sous-traitance, documentaire d'Ivora Cusak, 2011

Lien vers la caisse de grève

