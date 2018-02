Mardi 30 janvier, c’était la grève générale dans tous les EHPAD de France.

Germaine au mégaphone © Radio France / Charlotte Perry

Une grève inédite qui a rassemblé toutes les organisations syndicales mais aussi les résidents, leurs familles et les directeurs d’établissements.

A la manifestation © Radio France / Charlotte Perry

Les conditions de travail qui se dégradent, le manque de personnel chronique ajoutés à la nouvelle réforme de la tarification et à la suppression des contrats aidés font que la cocotte est en train d’exploser.

Et au "Village des Aubépins" à Maromme, près de Rouen, Germaine Treunel, 103 ans, mène la lutte. Pour le personnel, mais aussi pour elle et pour tous les autres résidents. Avec le collectif "Vieux Debout", elle manifeste depuis plusieurs mois pour que les pouvoirs publics s’intéressent enfin au sort des personnes âgées et que les vieux finissent leurs jours dans la dignité.

Un reportage de Charlotte Perry.

