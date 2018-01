"Comme Un Bruit" est allé enquêter sur les algorithmes dits "prédictifs" qui influencent nos modes de vie au quotidien, mais qui sont en passe d'entrer dans les systèmes de recrutement, de justice et même de police...

Au cœur d'une start-up © Giv Anquetil

Vous en avez forcément entendu parler en vous disant qu’il faudrait décidément s’y intéresser un jour : comment les Big Data - ces quantités astronomiques de données produites par notre monde numérique - sont-ils en train de révolutionner nos modes de fonctionnement à une vitesse exponentielle ?

Avec le recours de plus en plus systématique aux algorithmes prédictifs, ces véritables oracles contemporains, la mise en équation de notre réalité va chaque jour plus loin : finie la simple reconnaissance faciale sur votre smartphone ou votre réseau social qui vous suggère des connaissances, ce sont aujourd’hui des pans entiers de nos activités qui passent à la moulinette algorithmique.

On peut faire maintenant du recrutement prédictif pour la recherche d’emploi et même de la justice prédictive pour désengorger les tribunaux…

Alors nous sommes allés sonder les avant-postes de la “Start-Up Nation” qui développent ces produits, starts-up qui ont un modèle qui vient d’Amérique : la société Predpol en Californie qui vend de la police prédictive.

Un reportage de Giv Anquetil.

