Pour la dernière émission de la saison et peut-être la dernière tout court... Comme un bruit qui court vous propose de réécouter quelques morceaux choisis dans tous les sons et tous les sens.

30 décembre 2017, Il était une fois mais pas deux © Radio France / Giv Anquetil

Cette semaine, exploration du territoire français et de sa population, privilégiée ou précaire. Petit saut dans le XVIe avec des habitants remontés contre les installations de centres d'hébergement pour sans-abris et migrants, puis changement de cap avec ceux qui au contraire cherchent tant bien que mal à les accueillir au nom de notre humanité commune.

Locaux Tolbiac, avril 2016. © Radio France / Giv Anquetil

Détour ensuite chez les startuppers pour entendre les nouveaux "winners" des oscars du capitalisme... Et enfin chez ceux qui se battent pour la sauvegarde des services publics et des institutions qui font partie du patrimoine français comme le journal L'humanité, en grande difficulté financière.

Une compilation qui répondra donc (on l'espère) à l'injonction du président de la République, Emmanuel Macron qui à la tribune de l’OIT (Organisation Internationale du Travail), mardi 11 juin fustigeait : « Les inégalités de ce capitalisme devenu fou… » et « qui profite de plus en plus à quelques un… » et cette crise a-t-il ajouté, « peut paraître douce parce que les victimes n’ont pas de porte-voix » . C’est un peu ce que nous avons cherché à faire pendant 5 ans dans Comme un bruit qui court, servir justement de porte-voix…

Action des faucheurs de chaises, avril 2017. © Radio France / Giv Anquetil

Un reportage de Charlotte Perry, Giv Anquetil et Antoine Chao.

Programmation musicale

"Y'en a marre des pauvres" Didier Super

"Foutez le camp" Les Brigandes

"J'ai tout plein d'amis au Medef" Frédéric Fromet [avec Les Ogres de Barback]

"Hiver Brûlant" Aloise Sauvage

