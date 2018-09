Après les 20 ans du Medef, les 20 ans d’Attac. Ce télescopage des anniversaires —10 ans après la crise et la chute de Lehman Brothers, est l’occasion d’une petite tentative d’inventaire altermondialiste. Et après la théorie, les travaux pratiques : agir local penser global, une balade au village documentaire de Lussas.

20 ans d’Attac : petite tentative d’inventaire

Bilan d’étape sur la marche du monde version alter lors d’une soirée à la Bourse du Travail, pour le lancement de L’abécédaire engagé (aux Editions Les Liens qui Libèrent), où s’étaient retrouvés beaucoup de militants historiques de l’Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne.

Car si en 20 ans ses mots d’ordre (un autre monde est possible, le monde n’est pas une marchandise) pour une régulation des marchés sont entrés dans les discours, si même Trump ou Le Pen se sont mis à conspuer l’OMC, le FMI et la Banque Mondiale, les résultats de ces mobilisations tardent encore à venir. Alors qu’aujourd’hui, un autre monstre est possible. Avec Susan George, Aurélie Trouvé, Pierre Tartakowsky, Gus Massiah, Thomas Coutrot et Cédric Durand.

Un reportage de Giv Anquetil.

L'abécédaire engagé, d'altermondialisme à zapatisme aux éditions Les Liens qui Libèrent

"De la survie des plus riches" Douglas Rushkoff

Images des 20 ans d'Attac.

Images mouvementées, le festival de cinéma d'Attac - 16e édition. Du 20 septembre au 04 octobre 2018

Balade à Lussas : le village du documentaire

Si la devise de l'association altermondialiste est « agir local penser global », les habitants de Lussas sont passés de la théorie à la pratique et travaillent le pays grâce à l'image.

Le festival a réussi à créer cinquante emplois en milieu rural et, par la même occasion, défendre le documentaire de création par son engagement.

Direction l'Ardèche !

Un reportage d'Antoine Chao.

Le Grand Bal, Laetitia Carton (sortie prévue le 31 octobre 2018)

Cassandro, the Exotico! Marie Losier (sortie prévue le 5 décembre 2018)

Le bal sauvage à Lyon, le 27 septembre 2018, pour la sortie du film Le Grand Bal

Etats généraux du film documentaire - Lussas - Ardèche Images

L'école du documentaire de Lussas.

