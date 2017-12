"Comme un Bruit qui Court' s'est rendu à la Cérémonie des Doigts d'Or, récompensant "les serviteurs les plus zélés du Capital et de la Sainte Croissance", qui se déroulait jeudi 14 décembre 2017 à Paris.

Pour la fin d’année, une cérémonie (un peu) spéciale : les Oscars du Capitalisme.

Au moment des fêtes, on a souvent l’embarras du choix entre les bêtisiers, les zappings, les remises de prix et les vrais moments de recueillement et de bilan. Et bien cette semaine, nous avons décidé de faire un peu tout ça à la fois en suivant la cérémonie déjantée, célébrée par l’Eglise de la Très Sainte Consommation : les Oscars du Capitalisme.

La bonne parole est prêchée par le gourou de cette secte foutraque, le Pap'40, assisté du Cardinal triple A, qui vouent un culte décomplexé au Dieu Argent, en récompensant ses meilleurs apôtres.

En vrai ils s’appellent Alessandro di Giuseppe et Aurélien Ambach Albertini, de la Cie triple A, comme la note économique que la France a perdu auprès des agences de notation.

C’était la 5ème édition de cette cérémonie, avec comme invité spécial un certain… Guillaume Meurice.

Bande-annonce de la 5ème Cérémonie des Doigts d'Or

Un reportage de Giv Anquetil.

