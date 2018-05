Vendredi 18 mai, le collectif « Hors-Norme » de Bretagne manifestait pour dénoncer le poids des normes en agriculture qui font disparaître les petits paysans.

Occupation de la DDCSPP, mai 2018. © Radio France / Charlotte Perry

Selon les chiffres du Ministère de l’Agriculture, 250 exploitations agricoles disparaissent chaque semaine en France, et en vingt ans leur nombre a diminué de moitié. En Bretagne, c’est une ferme sur cinq qui aura disparue d’ici 10 ans, essentiellement des petites exploitations au profit de gros regroupements industriels.

Occupation de la DDCSPP, mai 2018. © Radio France / Charlotte Perry

Alors, un an après la mort de Jérôme Laronze, ce paysan de 37 ans abattu par les gendarmes le 20 mai 2017 à Sailly, en Saône et Loire, suite un contrôle vétérinaire qui a mal tourné, le collectif lui a rendu hommage en occupant les locaux de la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, les ex-services vétérinaires), qui opèrent ces contrôles.

Une cinquantaine de personnes s’étaient rassemblées à Rennes pour « contrôler les contrôleurs », et dénoncer ces normes qui au nom de l'environnement, du bien-être animal et de la santé des consommateurs « ne protègent que la santé des industriels ».

Un reportage de Charlotte Perry.

Rassemblement en hommage à Jérôme Laronze, mai 2018. © Radio France / Charlotte Perry

