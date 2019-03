A l'occasion des 80 ans de la Retirada, s'est tenu le 9 février 2019 au cimetière du Père Lachaise à Paris un hommage aux espagnols morts pour la liberté.

80ème anniversaire de la Retirada, cimetière du Père Lachaise, Paris. © Radio France / Antoine Chao

Il y a quatre-vingts ans, l’armée républicaine espagnole est vaincue par les troupes du général Franco et du fascisme européen coalisé. A partir de février 1939, c'est la Retirada, 500 000 républicains traversent les Pyrénées, beaucoup sont internés dans des camps de concentration du Sud de la France.

Edouard Daladier, alors Premier ministre, promulgue le décret-loi du 2 mai 1938 sur la police des étrangers, complété par celui du 12 novembre 1938 qui prévoit l’internement des « indésirables étrangers » censés représenter une « menace pour l'ordre public et la sécurité du pays ».

Ils sont immédiatement enfermés par les autorités françaises dans ces camps de concentration improvisés comme ceux d'Argelès-sur-Mer, Rivesaltes ou Barcarès... proche de la frontière, dans les Pyrénées-Orientales.

D’une capacité prévue de 14 000 personnes, le camp d'Argelès atteint un total de 87 000 réfugiés en transit personnes en mars 1939 seulement (chiffre donné à la date du 6 mars 1939 - archives départementales des Pyrénées Orientales, 31W274).

Hommage aux victimes de la Retirada, cimetière du Père Lachaise, Paris. © Radio France / Antoine Chao

C'est comme ça que le gouvernement de l’époque entendait accueillir les « Rouges Espagnols », « los rojos » et avec le régime de Vichy ce sera bien pire. Nombreux sont ceux qui seront déportés à Mauthausen, les triangle bleus marqués de la lettre S pour "Rotspanier" (travailleur forcé espagnol) et n'en reviendront pas.

Le 9 février dernier, en 2019, une commémoration s'est tenue au cimetière du Père Lachaise dans le XXème arrondissement de Paris, devant le monument de la FEDIP (Fédération Espagnole des Déportés et Internés Politiques) en mémoire de tous les espagnols morts pour la liberté. Entre 1939 et 1945 : 10 000 morts en déportation et 25 000 tombés aux côtés des troupes alliées, dans les maquis ou fusillés.

Un reportage d'Antoine Chao.

« La Retirada ou l’exil républicain espagnol d’après guerre » dossier réalisé par Cindy Coignard et Maëlle Maugendre de l'Association Adelante pour le Musée de l'Histoire de l'Immigration.

Camp d'Argelès-sur-Mer, 1939-1941 - Mémorial des Nomades de France.

_Dos fotógrafos en Mauthausen_: Antonio García y Francesc Boix, David Wingeate Pike (Ediciones del Viento).

Les républicains espagnols dans le camp de concentration nazi de Mauthausen, Le devoir collectif de survivre. Car ils furent des premiers déportés les républicains espagnols témoignent sur ce camp de sa création à sa libération (1940-1945) Véronique Olivares et Pierre Salou

"L’UTOPIE EN EXIL : 1939-2019, LES 80 ANS DE L’EXIL ESPAGNOL" Hommage de la CNT

A voir : No pasarán, album souvenir réalisé par Henri-François Imbert

Espace DARWIN à Bordeaux, du 8 février au 8 avril 2019 : exposition sur les « Rotspanier» ou « espagnols rouges »

Commémorations 80ème anniversaire de la Retirada au mémorial du camp de Rivesaltes

L'association 24 août 1944 pour : « Faire connaître et cultiver la mémoire historique de la Libération de Paris en 1944, commencée le 19 juillet 1936 en Espagne, continuée sur différents fronts en Europe et en Afrique ou dans les maquis en France et qui se prolongea dans le combat contre le franquisme ».

