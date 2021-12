Fnac Live Paris, c'est LE grand événement musical gratuit à ne pas rater et c'est sur France Inter. Le festival fête sa dixième édition avec une formule inédite, une nouvelle temporalité et des dispositifs innovants. Une soirée présentée par Michka Assayas. Ambiance garantie !

Cat Power, Curtis Harding et Sofiane Parmart © Mario Sorrenti / Matt Correia / Marius Sperlich

Cat Power

La désormais légendaire chanteuse et productrice Cat Power a choisit la scène du Fnac Live Paris 2021 pour dévoiler une partie de son nouvel album studio intitulé _Covers, c_omposé de reprises d’artistes amis ou qu’elle admire, en réinventant des morceaux iconiques d’Iggy Pop, Lana Del Rey ou Nick Cave. À écouter sans modération.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

🎧 ÉCOUTEZ Cat Power Dans la Playlist de France Inter

Curtis Harding

Curtis Harding, grand admirateur de son homonyme Curtis Mayfield, donne un coup de fouet à la soul au XXIe siècle, et a réussi en trois albums à réunir nostalgiques et modernes avec son propre style, le "slop and soul", synthèse de soul, rock, blues, gospel, psychédélisme et R&B. "If Words Were Flowers", son dernier album, condensé de bonnes vibrations et de tubes, saura vous rendre de très bonne humeur.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

🎧 ÉCOUTEZ Curtis Harding Dans la Playlist de France Inter

Sofiane Pamart

On ne peut pas dire que Sofiane Pamart ne connaisse pas la musique. La preuve : il est sorti médaille d’or du conservatoire à 23 ans en interprétant à la perfection l’Alborada del gracioso de Maurice Ravel et la quatrième balade de Chopin, avant de devenir "le pianiste du rap".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Cela dit, le virtuose n’est pas un artiste à se laisser enfermer dans des cases puisqu'il est l'auteur du magnifique album en piano solo Planet Gold, et a publié un EP de trois titres baptisé Borealis, accompagné d’un concert live d’une heure, filmé le 8 septembre en Laponie (Finlande) sous les aurores boréales.

ÉCOUTEZ Sofiane Pamart Dans la Playlist de France Inter