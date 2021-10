Cette journée manifeste se conclut par un grand concert en public et en direct du studio 104 réunissant des artistes afghanes et françaises pour un moment de convivialité et de solidarité ! Et des témoignages féminins venus de Kaboul. Soirée présentée par Rebecca Manzoni et André Manoukian dès 20h.

Guitariste afghane © Fatimah Hossaini

#Avec les Afghanes

Après cette journée spéciale à l'antenne consacrée aux Femmes Afghanes, les femmes restées à Kaboul ou en Afghanistan, mais aussi les femmes afghanes de France et d'Europe, France Inter vous propose une soirée exceptionnelle pour les soutenir, écouter leurs témoignages, leurs combats, leurs espoirs, et partager sur la même scène la musique des artistes afghanes et françaises.

Une soirée présentée par Rebecca Manzoni et André Manoukian, avec la participation de Laure Adler et la présence d'Atiq Rahimi, de 20h à 22h sur France Inter.

Musicienne afghane / © Fatimah Hossaini

Des artistes interprètes afghanes et françaises en concert

Cette journée manifeste se conclut par un grand concert sur la scène du studio 104 réunissant des musicien.nes et des interprètes afghanes et françaises pour un moment de convivialité et de solidarité !

Avec, notamment :

Jeunes femmes afghanes / © Fatimah Hossaini

Et des témoignages au féminin venus de Kaboul

Cette soirée ne changera pas le cours de l'histoire mais si la radio permet de communiquer, d'informer et de partager la situation de ces femmes abandonnées au sort de l'histoire et de la nouvelle politique afghane... Et qui sait, peut-être allumer en chacun.e d'entre nous la petite flamme qui veille ?

En Afghanistan, les droits des femmes sont plus menacés que jamais, Laure Adler a recueilli des témoignages bouleversants venant de Kaboul :

Kubra Khademi, Afghane, artiste libre en exil

Kubra Khademi est une artiste peintre et sculptrice afghane, installée en France depuis quelques années. Après une performance à Kaboul en 2015, elle est menacée de mort et part en exil :"Tous les jours les femmes, les jeunes filles, sont victimes d'attaques systématiques de la part des talibans". Par la performance, le dessin et la vidéo, elle interroge la manière dont le monde perçoit son pays. Elle vient d'exposer à Art Paris. (extraits TV5 Monde - Arte)

Mahbouba Seraj, journaliste et militante des droits de l’Homme.

Figure de la défense des droits des femmes en Afghanistan, Mahbouba Seraj, de retour en 2003 après 26 ans d'exil, a décidé de rester à Kaboul. Elle veut croire dans le dialogue et l'espoir : "C'est le chaos, tout peut arriver" a-t-elle déclaré au journal L'écho le 22 août 2021.

Najiba Sharif, journaliste, ex-Secrétaire d’État à la condition féminine, ex-députée de la province de Kaboul, réfugiée politique en France.

La journaliste Najiba Sharif se mobilise actuellement pour l'accueil de ses compatriotes menacés. Son compte What'sApp ne cesse de recevoir des appels de détresse. Parlementaires, journalistes, sportifs, médecins, membres de l’administration... , directement menacés par les talibans, cherchent à fuir l’Afghanistan. (extrait journal La Croix, 8 sept. 2021)

👀 REGARDER ! Une très belle exposition photos "Beauty Amid War" ("Beauté en guerre") de l'artiste photographe afghane Fatimah Hossaini, fondatrice de Mastooraat Organization, qui soutient l'art, les femmes et la paix. À la Maison de la radio et de la musique du 4 au 24 octobre 2021 inclus.

Merci pour les photos de cette page dont Fatimah Hossaini est l'auteure.

Tea time clair-obscur à Kaboul / © Fatimah Hossaini

▷ #AveclesAfghanes, la journée spéciale du mardi 5 octobre 2021 avec Konbini.

France Inter s'engage

Deux nouveaux rendez-vous à l'antenne pour que les femmes afghanes restent au coeur de notre actualité :

Le dimanche à 7h25 , à partir du 3 octobre : Inside Kaboul de Caroline Gillet : le récit de trois jeunes femmes afghanes qui envoient chaque jour des mémos vocaux via What'sApp pour témoigner de leur quotidien à Kaboul.

, à partir du 3 octobre : de Caroline Gillet : le récit de trois jeunes femmes afghanes qui envoient chaque jour des mémos vocaux via What'sApp pour témoigner de leur quotidien à Kaboul. Le vendredi à 20h, dans l'émission Unique en son genre de Giulia Foïs : le journal de bord d'une afghane réfugiée en France.

Moment de calme à l'aube en Afghanistan / © Fatimah Hossaini

Accès Public au studio 104

Dans le respect strict de la réglementation en vigueur, la présentation du pass sanitaire et le port du masque chirurgical sont obligatoires, une pièce d'identité pourra vous être demandée. Entrée sur réservations à partir de 19h30.

