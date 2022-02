France Inter, partenaire historique et fidèle des Victoires de la Musique, s’installe à la Seine musicale et propose une soirée inédite en direct des coulisses de l’événement. Aux manettes, Laurent Goumarre, Rebecca Manzoni et Alex Vizorek pour 4 h 00 d’émission.

Les Victoires de la musique © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

Les Victoires de la Musique sont la cérémonie musicale de l'année, l'événement qui rassemble tous les publics de TOUTES les musiques ! Et excusez du peu, le président d'honneur de cette année sera Stromae, dont le nouvel album, "Multitude", annoncé pour le 4 mars, est l'un des plus attendus de l'année.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Grands favoris de la 37ème édition des Victoires de la Musique, Orelsan et Clara Luciani dominent les nominations. Ils sont cités dans quatre catégories : album de l'année, chanson de l'année, création audiovisuelle et artiste de l'année (masculin et féminin). Les deux artistes ont déjà été primés par les Victoires de la musique. Clara Luciani avait été élue révélation scène en 2019 et artiste féminine en 2020. Orelsan avait lui remporté le titre du meilleur artiste masculin en 2018.

Derrière ces deux favoris, on retrouve Juliette Armanet et Feu!Chatterton, chacun nommé dans trois catégories. La chanteuse Angèle est citée dans les catégories de chanson originale de l'année pour "Bruxelles Je t'aime" et création audiovisuelle pour ce même titre.

De nouvelles catégories

Côté Victoire de la révélation féminine, sont en lice Silly Boy Blue, L'impératrice, et Barbara Pravi, qui avait représenté la France à l'Eurovision. Et les révélations masculines nommées sont Chien Noir, Myd et Terrenoire.

Cette 37ème édition comptera également quelques nouveaux prix. Plus de Victoire de la "chanson la plus streamée", mais deux albums les plus "streamés" qui seront récompensés. 2022 signe aussi le grand retour d'une catégorie qui avait disparu l'année dernière : la Victoire du meilleur concert, qui englobe cette année une période de deux ans.

Davantage de votes du public

Le public sera cette année invité à voter dans trois catégories : la chanson originale, le concert et la création audiovisuelle. Dans cette dernière catégorie, il n'y a pas que des clips en compétition puisque le documentaire sur Orelsan, Montre jamais ça à personne est également en lice.

Le palmarès

Artiste masculin

Julien Doré

Feu!Chatterton

OrelSan

🎧 Julien Doré dans la Playlist de France Inter

🎧 Feu!Chatterton dans la Playlist de France Inter

🎧 La Carte Blanche d'Orelsan

Artiste féminine

Juliette Armanet

Hoshi

Clara Luciani

🎧 Juliette Armanet dans la Playlist de France Inter

🎧 Hoshi dans Boomerang - Augustin Trapenard

🎧 Clara Luciani dans la Playlist de France Inter

Album de l'année

"Brûler le feu" de Juliette Armanet

"Civilisation" de OrelSan

"Cœur" de Clara Luciani

"Géographie du vide" de Hubert-Félix Thiéfaine

"Palais d'argile" de Feu! Chatterton

🎧 Hubert-Félix Thiéfaine dans le Mur du Son

Chanson originale de l'année (soumis au vote du public)

"Bruxelles je t'aime" de Angèle

"Le dernier jour du disco" de Juliette Armanet

"L'odeur de l'essence" de OrelSan

"Monde nouveau" de Feu! Chatterton

"Respire encore" de Clara Luciani

🎧 ECOUTEZ Angèle dans l'invité du 7h50 - Léa Salamé

Concert de l'année (soumis au vote du public)

Hervé

Ben Mazué

Woodkid

🎧 Hervé dans la Playlist de France Inter

🎧 ECOUTEZ Ben Mazué dans Boomerang - Augustin Trapenard

🎧ECTOUTEZ Woodkid dans l'invité du 7h50

Création audiovisuelle (V**ote du public**)

"Montre jamais ça à personne" documentaire sur OrelSan de Clément Cotentin et Christophe Offenstein

"Bruxelles je t'aime" clip vidéo de Angèle signé Julien Malègue et Antoine Mayet

"Le reste" clip vidéo de Clara Luciani signé Alice Rosati

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Albums les plus streamés (les deux seront récompensés)

"JVLIVS II' de SCH

"Aya" de Aya Nakamura

🎧 Aya Nakamura dans le Mur du son

Révélations masculines

Chien noir

Myd

Terrenoire

🎧 Terrenoire dans la Playlist de France Inter

Révélations féminines

L'Impératrice

Barbara Pravi

Silly Boy Blue

🎧ECOUTEZ L'Impératrice dans Boomerang - Augustin Trapenard

🎧 ECOUTEZ Barbara Pravi dans l'invité du 7h50 - Léa Salamé