Après l’Hypernuit organisée en janvier 2021, la Maison de la radio et de la musique lance Hyper Weekend, son premier festival de musiques actuelles, impulsé par Didier Varrod, directeur musical des antennes de Radio France. Une première présentée par Laurent Gourmarre sur France Inter.

Hyper Weekend Festival © Radio France / Julien Mougnon

Pendant trois jours, à partir de ce soir, jusqu'au dimanche 23 janvier, plus de 60 artistes vont jouer et chanter pour proposer plus d’une trentaine de concerts mettant à l’honneur la scène française et la création.

Ce festival a été pensé comme une expérience à 360°, à travers des concerts, des performances, des masterclasses mais aussi une expo, des DJ sets et des créations exclusives dont seule Radio France a le secret, avec la participation de ses formations musicales.

Cette grande fête fera la part belle aux découvertes, aux curiosités et aux expériences sensorielles dans une version aménagée pour mettre en application les mesures de protection sanitaire en vigueur : il faudra profiter des concerts assis et respecter les jauges.

Au programme :

Yndi

Yndi a retenu du Brésil natal de ses parents, les histoires de famille, l’odeur des plats encore fumants et les matinées de la messe dominicale. Des fragments de souvenirs à des kilomètres des clichés de cartes postales, entre les plages bondées, le sable bouillant et les parties de football improvisées. Et la chanteuse a donc décidé de donner les plus belles sérénades à l'éternel pays d’avenir : dans Noir Brésil, album au titre à double-sens disponible au printemps.

Yndi sera en concert sur France Inter dans le studio 104 pour l'Hyper Weekend Festival à 19h00

November Ultra

November Ultra, c’est une voix à la fois douce et puissante, qui semble capable de toutes les variations. Elle a choisit son pseudo de scène d'après sa date de naissance. Un 7 novembre, ce mois est important à ses yeux puisque ses sorties musicales se font depuis sa découverte, au moins de novembre. L'artiste pop, grande fan de comédies musicales, aime autant la copla espagnole que Frank Ocean. Après avoir été la chanteuse du trio Agua Roja, c’est en solo qu'elle s’exprime désormais. Patience, c'est le nom de son premier album arrive très bientôt cette année et c'est avec Miel qu'elle va vous charmer.

November Ultra sera en concert sur France Inter dans le studio 104 pour l'Hyper Weekend Festival à 20h00

Iliona

Iliona est une jeune auteure-compositrice-interprète belge qui grimpe. Elle a déjà tous les ingrédients pour réussir : un timbre de voix singulier, des mélodies accrocheuses, conjugués à la douce innocence de ses textes des icônes féminines yé-yé. Autodidacte depuis son adolescence, elle a tout appris seule, elle sait tout faire, productrice, arrangeuse et réalisatrice de ses clips sauf pour le dernier puisqu'elle a collaboré avec le musicien et réalisateur Pablo Padovani alias Moodoïd. Son deuxième EP Tête brûlée, vient de sortir, quelques mois après son premier projet, Tristesse.

Iliona sera en concert sur France Inter dans le studio 104 pour l'Hyper Weekend Festival à 21h15

Lala &ce Live Band

Lala &ce occupe une place à part sur la scène rap française. À l’inverse de ses homologues, la jeune femme originaire de Lyon a imposé son style, sobre et discret, aux antipodes des codes du rap féminin. Exit les faux ongles aux allures de griffes, les robes ultra moulantes, les petits hauts décolletés et le maquillage criard. À 27 ans, cette rappeuse se présente elle-même un peu comme une extra-terrestre, c'est d'ailleurs le titre de son premier album E.T, Everything Tasteful, dont chaque titre a été composé par un producteur différent.

Lala &ce Live Band sera en concert sur France Inter dans le studio 104 pour l'Hyper Weekend Festival à 22h30

Jean-Michel Jarre / Pierre Henry : Oxymore

Jean-Michel Jarre rend hommage au pionnier de l’art acousmatique, Pierre Henry, dans le cadre d’Oxymore, une œuvre immersive conçue en son multicanal dans les studios innovation de Radio France. Une œuvre nouvelle conçue autour et avec des sons que lui avait légués, dans l’optique d’une collaboration, Pierre Henry, pionnier de la musique électroacoustique décédé en 2017. Un travail de retour aux sources, un pont dressé entre la musique analogique, faite de samplings, d’échantillonnages, et les technologies numériques de spatialisation, de mixage, de composition.

Jean-Michel Jarre sera en concert sur France Inter dans l’Agora pour l'Hyper Weekend Festival

Joseph Schiano di Lombo

Virtuose du piano, artiste contemporain, dessinateur et écrivain, Joseph Schiano di Lombo s’amuse depuis quelques années à brouiller les pistes. Après avoir réinterprété les thèmes de Jennifer Lopez et de Mylène Farmer au piano, il persiste et signe avec Musique de niche, un album dont les premiers morceaux de son cru, sont destinés à nos meilleurs amis les chiens, qu’ils soient de compagnie, de berger, d’aveugle ou d’avalanche.

Pour l'Hyper Weekend Festival, Joseph Schiano di Lombo sera seul en scène au 22ème et dernier étage de la tour de la Maison de la Radio, le musicien jouera les trois soirs encerclé par les lumières de la ville.

Boombass, musique de chambre

BoomBass fait partie des pionniers de la French Touch au côté de son fidèle ami Philippe Zdar, tragiquement décédé en 2019. Sous leur duo Cassius, les deux hommes ont côtoyé les plus grands et ont rapidement atterri dans le top 3 des groupes français phares de la musique électronique avec les Daft Punk et Justice.

Pour l’Hyper Weekend Festival, il a conçu Boombass, Musique de chambre, une exposition immersive qui aura lieu dans la NEF de la Maison de la Radio. Une visite audio-guidée des années 80 à 2000, à la découverte des Home Studios de sa jeunesse jusqu’au duo Cassius.