Rendez-vous sur France Inter et en direct du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique pour un concert présenté par Laurent Goumarre. À ne pas rater !

Ibeyi, Bertrand Belin, November Ultra © Suleika Muller / Edgar Berg / Pauline Darley

3 artistes, 3 nouveaux albums à découvrir en direct sur notre antenne et sur notre chaine YouTube.

Ibeyi

Celles qui comptent Beyoncé parmi leurs adoratrices, Lisa-Kaindé Diaz et Naomi Diaz, réunies sous le nom d'Ibeyi, sont de retour avec Spell 31, un troisième album dansant, pop, R'n'B, afro et multiculturel.

Et, comme sur leur premier album sorti alors qu'elles n'avaient que 18 ans, leur musique s'inspire toujours des chants yorubas, en hommage à leurs ancêtres du continent africain.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Spell 31 du nom d'un passage du Livre des morts égyptien, un recueil de rites pour accompagner l'embaumement des défunts afin de leur assurer une protection dans l'au-delà. Un nouvel album tout en paradoxe car il célèbre aussi la vie, l’amour, le respect des autres. Jorja Smith, Pa Salieu, BERWYN, Dave Okumu et bien d’autres

🎧 ÉCOUTEZ Ibeyi Dans le Mur du Son

Bertrand Belin

Auteur-compositeur, guitariste et chanteur, Bertrand Belin poursuit, tout en élégance, son bonhomme de chemin et aime prendre les chemins de traverses comme l’an dernier avec la comédie musicale Tralala des frères Arnaud et Jean-Marie Larrieu, en écrivant des chansons pour d'autres artistes, des musiques, et des bandes originales de film pour le cinéma, mais aussi des livres : le dernier s'appelle Vrac (P.O.L), où l’on retrouve toute la poésie de ses chansons.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Trois ans après le succès de Persona, il revient avec un nouvel album pop, Tambour vision, rythmé par les synthétiseurs de ses fidèles compagnons de studio. Son septième disque en 15 ans.

🎧 ÉCOUTEZ Bertrand Belin dans Boomerang

November Ultra

November Ultra s’est choisi son nom de scène en référence à son mois de naissance et au rappeur américain Frank Ocean. La chanteuse partage son temps entre le studio où elle travaille pour et avec d’autres artistes et sa chambre, dans laquelle elle fabrique en grande partie ses morceaux.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Et c'est ainsi qu'est né son premier album Bedroom Walls composé de 11 chansons. Un album comme un voyage à travers l’éventail musical de celle qui impressionne par sa voix réconfortante et la douceur des mots qu’elle emploie dans ses chansons bercée à la folk, à la copla espagnole, au r&b, et aux comédies musicales des années 60.

🎧 ÉCOUTEZ November Ultra Dans la Playlist de France Inter

▷ A suivre sur franceinter.fr et twitter @franceinter

Accès Public au 104

▶ Ouverture de la billetterie le 18 mai à 9h. : réserver ici

Entrée sur réservations à partir de 19h30.