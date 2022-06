France Inter fête le retour de "We Love Green", l'un des festivals à ne pas louper avec en direct, une grande soirée spéciale d'ouverture présentée par Michka Assayas. Au programme : Jorja Smith pour son unique concert en France, et Gorillaz venu fêter ses 20 ans.

Le groupe Gorillaz et l'auteure-compositrice-interprète Jorja Smith © Getty / Xavi Torrent/WireImage - Steve Jennings

We Love Green est devenu l'un des festivals les plus en vogue de l'Hexagone. Depuis sa première édition en 2010, il propose une programmation de qualité dans un respect total pour l'environnement. 100% d'énergies de sources renouvelables, une scène alimentée en panneaux solaires, des rencontres et débats autour des enjeux écologiques, bref, un festival éco-responsable à ne pas manquer.

Niché en plein cœur d'un sous bois verdoyant dans le bois de Vincennes à proximité de Paris, le festival vous emmène ce soir danser, chanter et écouter avec :

Damon Albarn et Jamie Hewlett, alias Gorillaz, l'une des têtes d’affiche de We Love Green, qui ouvre les festivités, et fête sur scène ses 20 ans.

2D au chant et au clavier, Murdoc à la guitare et à la basse, Russel à la batterie et aux percussions, et Noodle à la guitare, au clavier et au chant : ce sont les quatre membres du groupe Gorillaz , des personnages de fiction créés par Damon Albarn et Jamie Hewlett en 1998. Que nous réserve-t-il ce soir pour leur seule scène en France ? Suspense !

🎧 ÉCOUTEZ Gorillaz dans la Playlist de France Inter

Pour continuer à rêver, ne ratez pas LE concert de l’envoûtante Jorja Smith parce qu'il sera le seul qu'elle donnera cette année en France.

Pour son grand retour, la chanteuse nous régale de ses créations millimétrées et de sa voix d'or. Gageons, comme il y a 5 ans, son concert restera dans toutes les mémoires. La princesse anglaise ne vous décevra pas.

🎧 ÉCOUTEZ Jorja Smith dans la Playlist de France Inter