En exclusivité pour l'hyper Festival, Clara Luciani revisite son répertoire dans une version strictement symphonique (et sans électricité pop donc). L'espace d'une soirée, elle quitte les dance floors pour le cadre majestueux de l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique

Clara Luciani © AFP / Bertrand Guay

Malgré l’adversité sanitaire, Radio France a décidé de maintenir la première édition de l’Hyper Weekend Festival, en s’adaptant aux contraintes de jauges.

Et la programmation s’annonce exceptionnelle avec près d’une soixantaine d’artistes présents pour nous faire danser toute la nuit, comme Clara Luciani, révélée avec son single "La grenade" et qui a sorti un deuxième album, "Cœur", très remarqué. Elle jouera avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dans le cadre de l'Hyper Weekend Festival.

Depuis sa création par la radiodiffusion française en 1937, l'Orchestre Philharmonique de Radio France s'affirme comme une formation singulière dans le paysage symphonique européen par l'éclectisme de son répertoire, l'importance qu'il accorde à la création (plus de 25 nouvelles œuvres chaque saison), la forme originale de ses concerts, les artistes qu'il convie et son projet artistique, éducatif et citoyen.

Le "Philar" a l'honneur d'accompagner, au cœur de la Maison de la Radio et de la Musique, la chanteuse la plus en vogue du moment pour interpréter une création inédite, revisiter certains titres de la disco queen française. Un événement à ne pas rater sur France Inter.

