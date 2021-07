Pour cette neuvième édition, le 14 juillet 2021 dès 21h, l'Orchestre National de France, la Maîtrise et le Choeur de Radio France vous invitent au grand concert symphonique sur le thème de la liberté... Soirée spéciale présentée par Anna Sigalevitch en direct sur France Inter.

Le Concert de Paris © Radio France

Ce grand concert de rêve en direct sur France Inter, et en simultané sur France Télévisions et sur les antennes de plusieurs pays du monde, est un des plus grands événements de musique classique au monde, suivi du splendide Feu d'artifice de la Ville de Paris, tiré de la Tour Eiffel à 23h.

L’Orchestre national de France, sous la direction de la Cheffe d'orchestre Simone Young, le Chœur (chef de choeur : Martina Batič) et la Maîtrise de Radio France (chef de choeur : Sofi Jeannin) et les plus grands artistes et solistes internationaux interprètent ce concert exceptionnel :

Le Grand Concert de Paris, le 14 juillet © AFP / Geoffroy Van der Hasselt

Artistes lyriques

Soprano : Pretty Yende

Mezzo : Clémentine Margaine

Baryton : Edwin Crossley-Mercer

Ténor : Piotr Beczała

Solistes

Violon : Renaud Capuçon, Raphaëlle Moreau

Trompette : Ibrahim Maalouf

Accordéon : Ksenija Sidorova

Piano : Alexandre Kantorow

Programmation Artistique (à titre indicatif, sous réserve)

Hector Berlioz - La Damnation de Faust : Marche de Rakoczy

- La Damnation de Faust : Marche de Rakoczy Gaetano Donizetti - La Fille du régiment "Salut à la France", avec Pretty Yende, soprano

- La Fille du régiment "Salut à la France", avec Pretty Yende, soprano Georges Bizet - Carmen "Chanson Bohème", avec Clémentine Margaine, Mezzo-Soprano

- Carmen "Chanson Bohème", avec Clémentine Margaine, Mezzo-Soprano Georges Bizet - Carmen "La Fleur que tu m'avais jetée...", avec Piotr Beczala, Ténor

- Carmen "La Fleur que tu m'avais jetée...", avec Piotr Beczala, Ténor Georges Bizet - Carmen "Là-bas là-bas, dans la montagne", avec Clémentine Margaine & Piotr Beczala

- Carmen "Là-bas là-bas, dans la montagne", avec Clémentine Margaine & Piotr Beczala Wolfgang Amadeus Mozart - Figaro "Non Piu Andrai", avec Edwin Crossley-Mercer, Baryton

- Figaro "Non Piu Andrai", avec Edwin Crossley-Mercer, Baryton Wolfgang Amadeus Mozart - Don Giovanni "Fin Ch'han dal vino", avec Edwin Crossley-Mercer

- Don Giovanni "Fin Ch'han dal vino", avec Edwin Crossley-Mercer Wolfgang Amadeus Mozart - Les Noces de Figaro "Cinque... Dieci...", avec Pretty Yende, Edwin Crossley-Mercer

- Les Noces de Figaro "Cinque... Dieci...", avec Pretty Yende, Edwin Crossley-Mercer Giuseppe Verdi - Rigoletto "Bele Figlia Dell'amore", avec tous les artistes lyriques

- Rigoletto "Bele Figlia Dell'amore", avec tous les artistes lyriques Piotr Tchaïkovski - Concerto pour Piano N°2- III. Allegro Con Fuoco, avec Alexandre Kantorow, Piano

- Concerto pour Piano N°2- III. Allegro Con Fuoco, avec Alexandre Kantorow, Piano Johann Sebastian Bach - Double Concerto - I.Vivace, avec Renaud Capuçon & Raphaëlle Moreau, violons

- Double Concerto - I.Vivace, avec Renaud Capuçon & Raphaëlle Moreau, violons Astor Piazzola - Libertango (Arrt pour accordéon) avec Ksenija Sidorova, accordéon

- Libertango (Arrt pour accordéon) avec Ksenija Sidorova, accordéon Francis Poulenc "Liberté, j'écris ton nom"

"Liberté, j'écris ton nom" Giuseppe Verdi - Nabucco, choeur des esclaves

- Nabucco, choeur des esclaves Oscar Peterson - Hymn to Freedom (Arrt : Andrew Cottee), avec Ibrahim Maalouf, trompette

- Hymn to Freedom (Arrt : Andrew Cottee), avec Ibrahim Maalouf, trompette Joséphine Baker - Paris, Paris, Paris (Arrt : Andrew Cottee)

- Paris, Paris, Paris (Arrt : Andrew Cottee) Maurice Ravel - Daphnis et Chloé. Lever du jour

- Daphnis et Chloé. Lever du jour John Adams - Short ride in a fast machine

- Short ride in a fast machine Ludwig Van Beethoven - Ouverture de Fidelio

- Ouverture de Fidelio Marseillaise (Arrt : Ibrahim Maalouf)

▷ Informations maisondelaradio.fr : L'accès au Champ-de-Mars est libre et sans réservation. Radio France remercie ses spectateurs d'anticiper les contrôles de sécurité aux entrées en se présentant 45 minutes avant le concert.

