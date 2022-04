En direct, sur France Inter, Bernard Lavilliers retrace l’ensemble de sa carrière avec l’orchestre Philharmonique de Radio France et interprète des versions inédites de ses plus grandes chansons et quelques titres de son dernier album. Une soirée présentée par Rebecca Manzoni.

L'auteur-compositeur-interprète Bernard Lavilliers © 2021 Patrick Swirc

Après "Birkin/Gainsbourg le Symphonique", "Ed Banger Symphonie", "Melody Gardot", place à Bernard Lavilliers, pour un concert inédit en compagnie de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la direction de Bastien Stil

Depuis 50 ans, Bernard Lavilliers chante l'amour, les fracas du monde contemporain contre les dictatures d'Amérique latine ou la vie dure des ouvriers. Et depuis toujours, il est resté le même. Un auteur, compositeur, interprète qui écrit des chansons pour exprimer la révolte des opprimés et des laissés pour compte. Un anarchiste, comme il se qualifie, qui n'a pas oublié d'où il vient.

Juste pour le plaisir, alors qu'il est actuellement en tournée, l'éternel baroudeur a choisi de faire une escale au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique sous la direction, la collaboration de Bastien Stil, chef d'orchestre de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, artiste aux multiples facettes, et le plus recherché, tant en France qu’à l’international.

Au programme, le 26 avril à partir de 20h00, retrouvez les grands succès du poète-rockeur, revus et arrangés pour un orchestre symphonique, véritable voyage dans sa longue carrière avec une place belle à son tout dernier album Sous un soleil énorme, paru en novembre dernier (Universal Music).

🎧 ÉCOUTEZ Bernard Lavilliers dans Le temps d'un bivouac

Accès Public au 104 :

▶︎ Ouverture des réservations le 20 avril à 9h : réserver ici