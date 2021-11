"The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows", le deuxième album solo de Damon Albarn paraît le 12 novembre 2021 ! Ecoutez le concert donné dans cette salle mythique.

Damon Albarn en concert à la Gaîté Lyrique © Arte Concert

The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, the new album... très attendu !

Le titre de l'album qu'on pourrait traduire par "Plus la fontaine est proche, plus le flux est pur" est une nouvelle oeuvre de Damon Albarn, une ode à son pays d'adoption : l'Islande. Pendant le confinement, l'artiste s'est remis à la musique et a créé 11 morceaux à la recherche d'autres thèmes tels la fragilité, la perte, l'émergence et la renaissance, qui résonnent comme des contes.

Inspiré par John Clare, l'un des premiers poètes environnementalistes britanniques, Albarn lui emprunte le vers "The nearer the fountain, more pure the stream flows" extrait du poème "Love and Memory" pour nommer son album et le premier titre.

Au cours d'une carrière marquée par des changements et des explorations musicales perpétuels, l'album repousse une nouvelle fois les frontières, avec des arrangements orchestraux expansifs se mêlant à des mélodies intimes, le tout accompagné de certaines des performances vocales les plus saisissantes d'Albarn à ce jour.

À l'image de la beauté et du chaos de la nature dont il est la bande-son, The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows documente de manière vivante le flux émotionnel de la condition humaine, dans tous ses extrêmes, et constitue un document enrichissant pour notre époque.

La set list

The Nearer the Fountain

The Cormorant

Royal morning Blue

Lonely Press Play

Go back

The tower of Montevideo

Poison tree ?

Hong Kong

Daft Wader

Out of time

El Mañana

Darkness to light

On Melancholy hill

Polaris

Particles

This is a low

