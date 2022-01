Deux concerts pour fêter la nouvelle année, celui de Juliette Armanet qui fêtait son retour sur la scène avec "Brûler le feu", et Jane Birkin, autour de son nouvel album "Oh! Pardon tu dormais..." accompagnée par son complice de toujours Etienne Daho et c'est sur France Inter.

Juliette Armanet - Jane Birkin et Etienne Daho © AFP / Valery HACHE / GAIZKA IROZ