Concert exceptionnel de Malik Djoudi, Selah Sue et Sopico... Soirée présentée par Aline Afanoukoé en direct et en public au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, de 21h à 23h sur France Inter...

Malik Djoudi © Edgar Berg - Selah Sue © Jauris Bardoux - Sopico © Yann Rabanier

Concerts au 104

Toute l'année et pendant tout l'été, France Inter vous a fait vivre la musique en live et écouter des artistes francophones et internationaux. Cette nouvelle saison sera musicale avec un grand concert inédit, double ou triple affiche, au moins une fois par mois en public et en direct du studio 104 !

Une soirée inédite présentée par Aline Afanoukoé seulement pour vous !  Réservez votre soirée : Malik Djoudi, Selah Sue et Sopico viennent chez vous dès 21h...

3 artistes, 3 nouveaux albums à découvrir en live.

Concert exclusif France Inter © Radio France

Malik Djoudi

Son nouvel album "Troie" vient de paraitre !

🎧   ÉCOUTEZ  Malik Djoudi feat. Lala &Ce - Point sensible  en Playlist France Inter, première chanson révélée de l'album.

Né à Poitiers en 1979 d'un père français et d'une mère vietnamo-algérienne, Malik Djoudi a son premier choc musical à 6 ans lorsqu'il découvre le clip Thriller de Michaël Jackson. Enfant, sa mère le pousse, seule contre tous, à apprivoiser la musique.

C'est mon rêve depuis tout petit. La musique est en moi. Et c'est peut-être la seule chose que je sais faire.

Adolescent, il compose ses premières chansons sur le piano de son beau-père, ce piano sur lequel personne ne jouait. Bac en poche, il prend une année sabbatique et s'installe à Paris en 2000 pour suivre les cours de musique de Klaus Blasquiz, chanteur du groupe Magma. Premières compositions au service des petits et grands écrans et premiers arrangements.

Il signe les compositions et chante en anglais dans trois groupes tendance pop-rock : Moon Pallas, Kim Tim et Alan Cock, compose une musique de film, parcourt le monde en chantant dans plusieurs spectacles du chorégraphe Pierre Rigal et compose la musique du spectacle Touch me.

Mais c'est au moment d'un voyage au Vietnam l'été 2016 sur les traces de sa grand-mère tout juste décédée, qu'il a un déclic et la confiance nécessaire pour se lancer en solo. Au retour, devant ses instruments, les premiers mots sortent en français, il compose tout un album, le premier : Un (2017)

Il multiplie les concerts, les festivals et assure les premières parties d’Etienne Daho. En tournée, il écrit le deuxième album Tempéraments (2019) sur lequel ont collaboré Christophe et Philippe Zdar, disparus tant aimés, qui restent à ses côtés sur les photos de son studio.Â

Épris d'une écriture concise, ses textes restent simples, ses mots sonnent bien. Intimiste et sensuelle, la musique de Malik Djoudi est façonnée à l'envi au fil de ses albums et sa voix androgyne est juste naturelle, c'est la sienne !

🎧.  Malik Djoudi Dans la Playlist de France Inter - Aline Afanoukoé

Révélé aux Victoires de la musique 2020, Malik Djoudi continue son ascension avec son nouvel album très attendu, _Troie_, qui ouvre un nouveau chapitre pour aller à l'essentiel. Rompre avec ses habitudes, travailler entre la campagne, la Villa Noailles à Hyères (où a été tourné le clip Point sensible) et Paris, ramener de la lumière après deux albums mélancoliques et imposer une matière épurée pour surprendre avec cet opus solaire et sensuel.

La création de ce disque m’a donné la force pour rester droit, et aujourd’hui j’aimerais qu’il puisse donner de la force aux gens (Malik Djoudi)

Lui qui a toujours affectionné les duos ou collaborations – avec Juliette Armanet, Cécile de France ou Etienne Daho, soutien de la première heure – ne s’en prive pas dans ce nouvel album, avec trois chansons : Point sensible, tempo partagé avec Lala &ce, Éric, poésie explorée avec Philippe Katerine, et Quelques mots chantée avec Isabelle Adjani.

L'émotion est au rendez-vous.

Selah Sue

Revoilà Selah Sue ! La jeune chanteuse auteure-compositrice Belge revient enfin sur le devant de la scène avec un nouvel album attendu en 2022. Elle dévoile un nouvel extrait Hurray, déjà en Playlist France Inter :

🎧   ÉCOUTEZ  Selah Sue feat. TOBi - Hurray

Sanne Putseys, l'ancienne étudiante en psychologie, alias Selah Sue, a débuté avec un premier EP Black Part Love en 2008, et un second EP Raggamuffin en 2010. Elle connait un succès mondial avec le tube Raggamuffin, et trace une jolie route en tournée un peu partout en Europe et aux États-Unis. Son premier album _Selah Sue_, avec les titres Mommy et Please, chanté en duo avec CeeLo Green, sort en 2011: c'est une arrivée fracassante, double disque de platine et le prestigieux Prix Constantin.

Sa voix impressionnante et singulière emplie de soul, une voix "black" mêlée à la musique pop, reggae, hip-hop ou funk, permet à l'artiste européenne d'approcher les légendes de la musique noire américaine, de séduire un grand public ainsi que Prince dont elle a assuré la première partie, et Quincy Jones qui l'a invitée à son concert parisien en juin 2019. Une voix qui s'est prêtée à de nombreux remixes, collaborations ou reprises.

Après le succès de ses deux premiers albums - le second opus Reasons en 2015 - emmenés par les hits Raggamuffin et Alone, l'artiste était devenue très discrète. Il y a un an, elle partageait à nouveau sa musique avec Bedroom, un mini album de 5 titres, projet musical et intimiste en lien avec sa prise de recul et son nouveau métier, celui de maman, dont le titre You : "You, c'est toi, et toi c'est tout..."Â

L''interprète de Alone proposait il y a quelques mois le premier single Free Fall, morceau groovy, dansant et entraînant, entourée d'une chorale, puis le nouveau single Hurray ("Hourra" in french), un titre funk planant, sensuel, sur lequel elle accueille le rappeur canadien originaire du Nigéria, TOBi.Â

Dans ce titre, Selah Sue pose un regard critique sur la société qui l'entoure, sur ceux qui sont en recherche constante de soif de reconnaissance et de "like" sur les réseaux sociaux :

"(...) Je réalise que tous ces signaux sont aussi très éphémères". Introspection peu surprenante venant d'une artiste qui a conquis le coeur de son public en livrant des chansons touchantes et sincères.

🎧.   Selah Sue Dans la Playlist de France Inter - Aline Afanoukoé Â

. Free Fall & Hurray, 2 titres de Selah Sue en préambule à son troisième album... début 2022 (Because Music)

.  En concert... 7 octobre à La Fiesta des Suds à Marseille - 24 mars 2022 Olympia

Sopico

Le jour de sa naissance, son père lui offre une guitare... heureux présage. Sofiane, à l'état civil, est multi instrumentiste : guitare, claviers, instruments à vent, à cordes, autodidacte, passionné et très curieux. Au centre de tout, il y a la guitare, un véritable culte, la "six cordes" est un passeport vers l'inconnu, son aventure. Avec elle, Sopico esquisse des univers dans lesquels viennent s'ajouter l'écriture et l'harmonie.

Il grandit dans une famille mélomane, découvre Brel, Brassens et la musique kabyle et apprend tout seul l'art des mélodies. Après le bac, il poursuit des études de cinéma, autre passion, et découvre d'autres musiques : rap, rock, folk, électro. La musique s'impose, il le sent. Il écrit, compose, rappe, sort plusieurs EP's signés dans le label indé 75e Session pour finalement créer son propre label avec son manager, PCO Productions.

Rencontre avec Yodelice, ils s'associent pour enregistrer et sortir un nouvel EP, première étape vers son tout premier album Nuages. En attendant sa sortie, le rappeur lance le single Slide et son clip au béton vertigineux.Â

🎧   ÉCOUTEZ  Sopico - Slide, déjà en Playlist France Inter

Clin d'oeil au rock qu'il aime et qui enlace le rap, ce titre chante la détermination, la confiance en soi et dévoile une identité forte. Sopico parle de musique libre, de free rap pour raconter son univers musical :

"Cet album, c'est une palette d'émotions, avec les sentiments mis en avant, une façon pour moi de définir ma personnalité en 13 morceaux. Avec ma guitare qui est mon vaisseau, mon navire, mon destrier" (Sopico)

Quand Sopico ne compose pas, il peut être acteur comme dans la série The Eddy sur Netflix pour laquelle il a participé à la bande-son. L'artiste auteur-compositeur déborde de projets et a surtout hâte de retrouver la scène avec son groupe... Profitez-en !

🎧   ÉCOUTEZ  Sopico Dans la Playlist de France Inter - Aline Afanoukoé

. _Slide_, le single de Sopico est disponible, son tout premier album Nuages arrive le 15 octobre 2021 (Polydor/PCO/Spookland)

