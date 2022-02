Premier concert triple-affiche de l’année sur France Inter et en direct du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Vous aurez l’occasion de découvrir sur scène et en exclusivité les nouveaux titres de Fishbach, Pete Doherty et Emily Loizeau. Une soirée, présentée par Laurent Goumarre.

Les artistes, Fishbach, Pete Doherty avec Frédéric Lo et Emily Loizeau © Luka Booth/ Ludovic Carème/Nicolas Despis

3 artistes, 3 nouveaux albums à découvrir en direct

Fishbach

Lauréate du Prix du Printemps de Bourges, Fishbach a sorti un premier album, À ta Merci (2017), unanimement encensé par la critique et le public. Un disque qui ressemblait beaucoup à l'artiste qui s’était produite aussi bien dans les petites salles de concert qu’au prestigieux Jazz Lincoln Center de New York. Depuis, la chanteuse, compositrice et guitariste qui a débuté dans des groupes rock, s’était reconvertie en actrice, jouant dans l’adaptation en série de Vernon Subutex de Virginie Despentes et poursuivait son voyage musical au gré de ses envies et au fil des concerts.

On la retrouve à quelque jour de la sortie de son nouvel album, Avec les yeux, (sortie prévue le 25 février), avec trois titres sortis en avant-première, le superbe Téléportation, ballade rock à fleur de peau, à la Kate Bush, Masque d’Or, un single coquin et mystérieux où on retrouve des synthés très post-1980 et sa voix grave qui peut monter très haut et Dans un fou rire teinté de nostalgie.

🎧 ÉCOUTEZ Fishbach dans la Playlist de France Inter

Pete Doherty

Peter Doherty n’est jamais là où on l’attend. D’abord, il est devenu le plus français des Britanniques, et ensuite, il s’est allié avec le musicien et réalisateur Frédéric Lo (réputé dans le milieu de la musique puisqu’il a travaillé avec Stephan Eicher, Daniel Darc, Alex Beaupain ou Bill Pritchard) pour créer l’album The Fantasy Life of Poetry & Crime, déjà disponible.

Le single éponyme, The Fantasy Life of Poetry & Crime dont les paroles font référence à l’œuvre du romancier Maurice Leblanc (auteur d’Arsène Lupin), a été enregistré, comme l'album, entre Paris et Étretat, en Normandie. C'est d'ailleurs dans cette région qu'il s'est établi avec Katia de Vidas, collègue de son groupe Pete Doherty & The Puta Madres, qu'il a épousée en septembre. Un deuxième opus You Can't Keep It From Me Forever est sorti et vous aurez l'occasion de le découvrir ce soir.

🎧 ÉCOUTEZ Pete Doherty dans la Playlist de France Inter

Emily Loizeau

Dans son premier album, L’Autre bout du monde (2006), Emily Loizeau, faisait souffler un joli vent de fraîcheur et avait séduit un très large public. Par la suite, elle continue à exprimer sa débordante créativité sous diverses formes : elle enregistre de nouveaux albums, signe des reprises, donne des concerts, compose pour le théâtre, le cinéma ou la télévision, s’engage dans le collectif féminin Les Françoises et bien d’autres encore.

Icare comme la chute mythologique, et qui peut aussi se lire en anglais I Care (je prends soin, je me soucie ), ce qui donne tout son sens au projet écrit et composé par Emily Loizeau, est le cinquième album de l’auteure-compositrice-interprète, écrit en plein cœur du confinement. Un disque qu’elle a produit avec le musicien, producteur, compagnon de route et d'albums de PJ Harvey, John Parish, dans lequel elle chante en français et en anglais le chaos du monde mais aussi l'insouciance d'un monde qui nous semblait alors éternelle.

🎧 ÉCOUTEZ Emily Loizeau dans le Mur du son

Dans le respect strict de la réglementation en vigueur, la présentation du pass vaccinal et le port du masque chirurgical sont obligatoires. Entrée sur réservations à partir de 19h30.