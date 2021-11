Écoutez le concert inédit de Damon Albarn juste avant la sortie de son nouvel album solo "The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows". Une soirée très attendue, présentée par Michka Assayas en direct sur France Inter dès 22h...

Damon Albarn au Globe Theater de Londres © DerekB

🎤 Concert de Damon Albarn

Damon Albarn dévoile ce soir les titres de son nouvel album solo "The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows", sur la scène de l'ARTE Concert Festival 2021 à La Gaîté Lyrique.

Si l'icône de la Britpop a su s'imposer comme leader emblématique de Blur, cofondateur du groupe virtuel Gorillaz avec Jamie Hewlett, et du supergroupe The Good, the Bad & the Queen, il a aussi brouillé les pistes, de la musique malienne - Mali Music - aux maîtres de l'Afrobeat en passant par la musique de films, notamment la BO du film 101 Reykjavik.

Damon Albarn, l'artiste multi-facettes, donne enfin une suite, sept ans plus tard, à son premier album solo Everyday Robots.

J'ai effectué un voyage personnel en travaillant sur ce disque, et cela m'a amené à croire qu'une source pure pouvait encore exister.

The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, the new album... très attendu !

Le titre de l'album qu'on pourrait traduire par "Plus la fontaine est proche, plus le flux est pur" est une nouvelle oeuvre de Damon Albarn, une ode à son pays d'adoption : l'Islande. Pendant le confinement, l'artiste s'est remis à la musique et a créé 11 morceaux à la recherche d'autres thèmes tels la fragilité, la perte, l'émergence et la renaissance, qui résonnent comme des contes.

Inspiré par John Clare, l'un des premiers poètes environnementalistes britanniques, Albarn lui emprunte le vers "The nearer the fountain, more pure the stream flows" extrait du poème "Love and Memory" pour nommer son album et le premier titre.

L'album repousse les frontières avec des arrangements orchestraux se mêlant à des mélodies intimes, à l'image de la beauté et du chaos de la nature islandaise dont il est la bande-son. Et l'artiste devient conteur tel un photographe fasciné par ces paysages islandais qu'il ne peut plus quitter des yeux.

Damon Albarn / Matt Cronin

"Je regardais par la fenêtre, le mont Esja et la mer, et au loin, par temps clair, on pouvait voir le Snæfellsjökull, le glacier et le volcan qui étaient au centre du Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. J'ai simplement pensé qu'il serait merveilleux d'observer les mouvements du temps et la façon dont ils façonnent le paysage sur une période donnée".

"Royal Morning Blue"

Le single _Royal Morning Blue_, sorti le 23 septembre, est le titre émergent de ce nouvel album, le plus pop, le plus radiophonique aussi de son nouveau projet. Le ravissement funk de Royal Morning Blue a pris forme alors qu'une tempête effaçait la montagne Esja derrière elle. Dès les premières notes, on reconnaît la signature de Damon Albarn : un refrain au piano envoûtant, une rythmique captivante, trois belles minutes d'envol au petit matin bleu...

🎧 Damon Albarn - Royal Morning Blue, déjà cet été en Playlist France Inter

Polaris

Ce titre s'adresse à l'étoile qui guide les vies égarées, comme toutes celles qui se sont perdues pendant cette période de confinement. Porté par des musiciens de haute voltige, un quatuor à cordes et une envolée solo au saxophone, le morceau nous emporte en haute altitude.

Particles

Ce troisième single est inspiré d'une conversation fortuite sur les conséquences de la pandémie avec un rabbin américain dans un avion en vol pour Reykjavik. "For the particles enjoy us as they aligned on your skin", chante-t-il. Chanson intime "Darling", qui trouve toute son expression sur la dernière piste de l'album.

The Tower of Montevideo

Le nouvel extrait de ce deuxième album solo vient de paraître. À la croisée des chemins entre la pop et le jazz, ce titre exprime l'émerveillement mélancolique de Damon Albarn pour cette partie de l'Amérique du Sud, où le fleuve Rio de la Plata rencontre l'Atlantique Sud. Un morceau inspiré par le Palacio Salvo, ce bâtiment emblématique des années 1920 en Uruguay.

Setlist

🎧 ÉCOUTEZ Damon Albarn Dans la Playlist de France Inter

. The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows le 12 novembre 2021, Transgressive Records / [PIAS] le 12 novembre 2021

. En tournée en 2022 et en France : 4 & 5 mars à la Philarmonie de Paris - 6 mars à l'Auditorium de Lyon

