France Inter s'est invité au Bataclan, en soutien à la scène française, pour trois soirées live triple affiche ! Ce soir, Françoiz Breut, Ours et Iliona en live, concerts présentés par Matthieu Conquet.

Ours © Getty / Françoiz Breut © Simon Vanrie / Iliona © Ines Vansteenkiste-Muylle

France Inter continue de se mobiliser pour faire vivre la culture, la musique, soutenir les artistes sur scène, et vous invite à écouter cette soirée live.

Françoiz Breut, Ours, Iliona, 3 artistes en concert inédit depuis le Bataclan, une soirée présentée par Matthieu Conquet en direct sur France Inter.

Françoiz Breut

Chanteuse, dessinatrice, plasticienne et illustratrice, le monde de Françoiz Breut est celui de notre quotidien, et c’est son regard de coté qui nous le fait voir autrement. L'artiste est surtout connue pour ses collaborations avec Dominique A et pour ses chansons, mais c’est au dessin qu’elle se destine depuis longtemps. Il y a plus d’humour, moins de mélancolie dans ses dessins que dans ses chansons qu'elle ne conçoit pas de la même façon.

🎧 Françoiz Breut - Dérives urbaines dans une ville cannibale, en Playlist France Inter

Bruxelloise d’adoption, Françoiz Breut s’était faite presque discrète avant de sortir son 7ème album Flux flou de la foule en avril 2021 chez 30 février.

"Entre rêves érotiques et sombres réalités crues, cauchemars et fables, fragments de réflexions, désenchantements, dépressions apocalyptiques, sursauts de vie et d’espoirs, j’ai continué à observer, avec une certaine distance, un monde que je comprends de moins en moins."

. Le site de Françoiz Breut

Ours

Après quinze ans de carrière ponctuées par de nombreuses collaborations et une première trilogie d'albums MI - EL - POPS, en forme de triptyque céréalier qui fait sourire, Ours ouvre un nouveau chapitre : Mitsouko, avec treize chansons.

Auteur-compositeur, il a ouvert sa tanière d'auteur à d'autres plumes pour ce nouvel album, laissant les mots de Barcella et Pierre-Dominique Burgaud se mêler aux siens, et de nombreuses collaborations avec notamment Romain Preuss, Antoine Chance et -M-... et puise son inspiration dans des thèmes vécus : la paternité, le passage à la quarantaine, la disparition d'amis proches...

Et des duos dont Petit Jeu avec son ami de toujours -M- : un petit bonbon pop qui nous rappelle que les jeux d'enfants deviennent bien plus sérieux lorsqu'ils sont pratiqués par les adultes.

🎧 Ours & -M- Petit Jeu, en Playlist France Inter

Mitsouko, hommage au groupe mythique qui devient sous sa plume l'expression "Avoir la vie Mitsouko”, appel à la fantaisie pour une existence plus explosive et flamboyante, sortir des nuances de gris et laisser exploser toutes les couleurs. Ce nouvel album, travail d'un artiste subtile, est un peu sa 5ème saison : Mitsouko parait le 27 août 2021 (Universal Music)

. Ours sur Instagram. En tournée et au Café de la Danse 23 & 24 novembre.

Iliona

Iliona est belge, grandit à Bruxelles, et écrit des histoires et des poèmes en écoutant Amy Whinehouse, Lily Allen, de la pop, du rap, Françoise Hardy et Barbara, premier choc musical. Ado, elle traîne son spleen, joue du piano et compose. Puis elle écrit ses premiers titres et réalise aussi les clips de J'ai du mal, Rattrape-moi et Moins joli qui trouve un écho immédiat sur la toile, un piano-voix qui sonne... comme une classique histoire de rupture mais qui ne ressemble à aucune autre.

Elle écrit et compose les titres de Tristesse, son premier EP 8 titres sorti en février. Une autre vie, mélancolico-pop, fredonné l'air de rien comme pour faire semblant que tout va bien, et aussi des plages électro car elle sait aussi raconter des histoires sans les mots.

🎧 Iliona - Une autre vie (Artside), en Playlist France Inter

Chacun de ses titres raconte l'amour et la Tristesse sous un angle différent, à travers son regard et ses mélodies, sa couleur inédite et sa voix cristalline. À peine 20 ans, elle écrit, produit, compose, réalise... ce qui donne la liberté de tout créer et de la suivre dans sa belle aventure. Ses paroles préférées : "Alone again naturally".

. Iliona / Artside sur Instagram

