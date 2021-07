France Inter s'est invité au Bataclan, en soutien à la nouvelle scène, pour trois soirées live triple affiche ! Premiers concerts : Myd, Yndi et QuinzeQuinze, soirée présentée par Matthieu Conquet.

Myd © Alice Moitié / Yndi © François Quillacq / QuinzeQuinze © Laurent Segretier

France Inter continue de se mobiliser pour faire vivre la culture, la musique, soutenir les artistes sur scène, et vous invite à écouter cette soirée live.

Myd, Yndi, QuinzeQuinze, 3 artistes en concert inédit depuis le Bataclan, une soirée présentée par Matthieu Conquet en direct sur France Inter.

Concert exclusif © Radio France / France Inter

Myd

Quentin Lepoutre, alias Myd, musicien, DJ et producteur lillois, a commencé ses aventures musicales il y a déjà dix ans, notamment au sein du Club Cheval. Après cette étape importante, le jeune Myd va influer dans le son d’artistes français tels Brodinski, SCH, ou internationaux tel Teophilus London, et va produire en solo plusieurs singles et EP.

🎧 Myd - Let you speak (Ed Banger) en Playlist France Inter

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

En 2017, il entre dans l’écurie Ed Banger de Pedro Winter et va pouvoir ainsi laisser libre cours à son univers : un monde électro entre house et pop, tout en couleurs, sensible, un peu loufoque et ultra dansant. Enfin son premier album solo Born a Loser sort le 30 avril 2021, 14 titres avec toutes ses facéties : une musique entre indie-pop et club house : fraiche, légère, élégante et très dansante… Un album qui compte son lot de collaborations : Juan Wauters, Bakar ou l’irrésistible Mac Demarco.

Yndi

Yndi (Da Sylva), compositrice-interprète et productrice franco-brésilienne, compose les EP Odyssey, Earth. Home. Destroyed et Exodus sous le pseudo Dream Koala, cumulant des millions d'écoute sur les plateformes. En 2017, elle se met en retrait pour écrire son premier album Noir Brésil qui paraît le 28 mai 2021 (Grand Musique Management) sous sa véritable identité et sa vraie personnalité.

🎧 Yndi - Noir Brésil, en Playlist France Inter

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Du portugais au français, de la rencontre des synthés et de la peau des tambours, Yndi imagine une chanson contemporaine avec onirisme, fureur et saudade, loin des clichés : "J’avais envie de m’approprier la musique brésilienne et de la mêler à la poésie française, qui est une part toute aussi importante de ma culture. Cet album est le fruit de plusieurs années d’écriture et a été pensé comme un archipel, les chansons ont été imaginées comme des îles, se définissant les unes par rapport aux autres et abritant leur propre écosystème."

QuinzeQuinze

QuinzeQuinze, c'est le collectif de Ennio, Julia, Marvin, Robin, et Tsi Min, 5 artistes musiciens qui se rencontrent à l'École supérieure d'Art et de Design à Amiens. Après l'EP Nevanena en 2018, le groupe s'associe au label S76 pour sortir leur 2ème EP Le Jeune, en mars dernier. Leur musique "climatique", foisonnante et insulaire, portée par l'héritage des deux tahitiens de la bande, Ennio et Tsi Min, nous emmène ailleurs.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Dans un espace magique, poétique et ouvert à la danse, l’art oratoire ancestral polynésien - l’ōrero - côtoie instruments percussifs traditionnels, influences caribéennes et productions électroniques futuristes. Le nouveau titre Vega vient de paraître, un nouvel EP est prévu pour la fin de l'année.

QuinzeQuinze en tournée - Le 17 mars 2022 à La Maroquinerie.

🎧 (Ré)Écoutez ou podcastez ce concert pendant 15 jours sur le site de France Inter...

►►► A suivre sur franceinter.fr et twitter @franceinter

🎤 France Inter on the road again... avec tous les Festivals d'été !