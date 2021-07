Soirée "Initials B.B.B" avec Jane Birkin, Alex Beaupain suivi de Bertrand Belin et Dominique A ! (Ré)Écoutez tous les concerts, soirée présentée par Matthieu Conquet.

Jane Birkin - Alex Beaupain © Christophe Abramowitz / Dominique A & Bertrand Belin (A. Pequin - TAP Théâtre Auditorium de Poitiers) © M. Hartmann © Radio France / Christophe Abramowitz / M. Hartmann

De belles lettres ce soir pour ce programme "Initials B.B.B." où se suivent plusieurs grands moment de la saison des concerts d'inter :

Jane Birkin d'abord avec Etienne Daho autour de son nouvel album "Oh ! Pardon, tu dormais..."

« Oh! Pardon tu dormais » c’était une réplique, c’est devenu l’hiver dernier un album de Jane Birkin, avec le compagnonnage étroit d’un fan devenu son ami : Etienne Daho.

Jane Birkin en duo avec Etienne Daho, sur la scène du studio 104, en live pour France Inter © Radio France / Christophe Abramowitz

Jane Birkin ce soir-là (c’était le 27 janvier 2021) faisait entendre pour la première fois à la radio et sur scène ce nouvel album (en partenariat France Inter). Jane Birkin (chant) François Poggio (guitares), Marcello Giuliani (basse), Colin Russeil (batterie) Jean-Louis Pierot (piano, claviers) Etienne Daho (chant).

Spécial Gainsbourg avec le concert "Love on the Beat" d'Alex Beaupain & l'Orchestre Philharmonique de Radio France

Exercice de style et de mémoire : en mars dernier on se souvenait que Serge Gainsbourg était mort 30 ans plus tôt, le 2 mars 1991. Parmi toutes les différentes rééditions, énième publications, ce projet étonnant : reprendre "Love On The Beat" cet album mal aimé de Gainsbourg, intégralement. L’idée a plu ici à France Inter et c’est avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France qu’a été conçue cette soirée spéciale à la mémoire de Serge Gainsbourg : LOVE ON The BEAT

Alex Beaupain accompagné par l'Orchestre Philarmonique de Radio France réinterprète "Love on the Beat" de Serge Gainsbourg © Radio France / Christophe Abramowitz

L'occasion de vérifier que l'oeuvre de Gainsbourg est toujours aussi sulfureuse, dérangeante, et ici très bien servie par Alex Beaupain, une vingtaine de cordes de l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Alexandra Cravero, avec à leurs côtés le beatmaker Saint DX, et le duo Faux Real en choristes.

Enfin pour la seconde partie on retrouve un très beau programme de duelliste complices : Bertrand Belin chante Dominique A (et inversement).

De Dominique A à Bertrand Belin : ce n’est pas le début d’un abécédaire mais plutôt la suite d’une correspondance intense entre les deux chanteurs : le premier reprend une chanson de l’autre, et ainsi de suite, comme des lettres croisées.

Bertrand Belin et Dominique A mais qui joue l’autre ? Ils l’avaient fait une fois seulement à Poitiers ce jeu d’échange, mais là c’était pour la première fois à la radio sur France inter le 3 juillet 2020 (j’y étais, et vous aussi désormais) et que c’était beau de voir là sous les lumières devant un public séduit...

Dominique A (guitare chant), Bertrand Belin (guitare chant), Thibault Frisoni (claviers et basse)

Programme de chansons : Je suis une ville / Hypernuit / Le bruit blanc de l’été / Sur le cul / Corps de ferme à l’abandon / Rien à la ville / Pour la peau / Grand Duc / Lumières (de Gérard Manset)