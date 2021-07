(Ré)Écoutez tous les concerts : Julien Doré autour de son nouvel album "aimée" - Lous and the Yakuza, et enfin Yael Naim et un piano préparé... Soirée présentée par Matthieu Conquet.

Julien Doré

On commence par un chanteur qui cultive les images : l’arrière arrière petit-neveu de Gustave Doré n’a pas gravé les illustrations de nos contes d’enfance mais au début de cette année 2021, il venait sur France Inter jouer les nouvelles chansons de son album aimée (en minuscule), un album déjà disque d'or juste après sa sortie.

Aimée, c’est le prénom de sa grand-mère de 99 ans, dans ce disque bien "aimée" Julien Doré parle de climat, de complot de "Servir de l’amour dans un verre de pastaga", il est question aussi bien de Jackie et Michel que de Lampedusa…

Goût des contrastes et du vibrato "le vide aurait suffit" dit-il seul au piano, mais on commence avec ses trois musiciens sur la scène du Studio 104 de la maison de la radio et de la musique par une plongée dans "Le Lac".

🎧 Julien Doré - Kiki, en playlist France Inter

Ce soir-là, Julien Doré et ses musiciens Julien Noel (piano) Martin Lefèvre (guitare) Baptiste Homo (clavier) avaient complètement ré-arrangés les chansons, pour un récital simple et dépouillé.

Liste des chansons : Le Lac / La fièvre / Nous / Kiki / Coco Caline / Lampedusa / Aline (Christophe) / Kiss Me Forever / Porto Vecchio / WAF / Paris Seychelles

Lous and The Yakuza

Et après Julien doré on accélère le flot des mots avec le phrasé concentré de Lous and The Yakuza. Lous c’est l’anagramme de Soul, une chanteuse et mannequin belge congolaise qu’on vous fait découvrir en 2020 sur inter, elle était venue au studio 104 le 13 novembre en plein hiver et avait ouvert une soirée rap à l’occasion de la sortie de son album Gore. Tout est gore, elle va tellement vite, elle est déjà là : LOUS

Liste des chansons : Bon acteur / Tout est gore / Dans la Hess / Le téléphone sonne / Solo / Dilemme Amigo.

Yael Naim

Et pour finir cette soirée de concert en douceur, on se déplace vers la scène du Bataclan – vous allez l’entendre on redescend très calmement avec la voix de Yael Naïm qui donnait en décembre dernier un concert spécial pour Inter, acoustique et léger, avec un piano préparé et guitare.

Yael Naim, vous la connaissez depuis des années, cette voix capable de tous les registres et en plusieurs langues (en anglais, en hébreu ou en français). Avec David Donatien ils ont donné des concerts partout, vendu plus d'un million d'albums dans le monde, et remporté trois Victoires de la musique.

Ce soir là sur la scène du Bataclan, Yael Naim venait interpréter quelques chansons de son dernier recueil nocturne Nightsongs tout indiqué à cette heure...

Liste des chansons : I wish / For the last souls / She / How will I know / Des trous / The sun / Attendre.

