C'est l'été ! (Ré)Écoutez tous les concerts : Lou Doillon - Delgrès - Gaëtan Roussel & Catherine Ringer... Soirée présentée par Matthieu Conquet.

Gaëtan Roussel - Lou Doillon - Delgres - Catherine Ringer © Getty

Les concerts de l’été sur Inter c’est le samedi au début de la nuit. France Inter vous propose de revivre ou de découvrir les concerts de la saison. Ce soir, retour au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique pour un concert exclusif triple affiche avec Lou Doillon - Delgres et Gaëtan Roussel.

Lou Doillon

Après ses trois albums Places, Laylow et Soliloquy, sorti en février 2019, Lou Doillon, auteure-compositrice-interprète, musicienne, mannequin, comédienne, styliste, dessinatrice... incarne une émancipation artistique et se révèle à travers ses projets solo.

Enregistré en partie avant l'arrêt brutal de sa tournée sur les routes australiennes, la chanteuse et sa bande ont capté l'énergie de la musique live et Lou Doillon a autoproduit Look at me now, son nouvel EP pour adoucir les coeurs en ce moment étrange.

🎧 ÉCOUTEZ I Look at me now - Lou Doillon

L'artiste aux multiples facettes a profité du confinement pour plonger plus intimement dans ce qui est sa raison d'être : la chanson, le live, la lecture et le dessin... Inspirée par une filiation secrète, Lou rend hommage à l'oeuvre de Patti Smith à travers 22 illustrations à l'encre fine qui accompagnent son livre Just Kids.

• Setlist : Claim me (Look at me now – 2020) / Miss (Look at me now) / Icu (Places – 2012) / Nothings (Soliloquy- 2019) / Je te déteste (Reprise des Parisiennes) / It’s you (Soliloquy)

Lou Doillon , nouvel EP 3 titres Look at me now - 27 novembre 2020 (Patch My Work)

Delgres

Delgres, l'étonnant trio de blues caribéen, blues d'aujourd'hui chanté le plus souvent en créole, est né de la rencontre de Pascal Danaë, chanteur, auteur-compositeur, guitariste, multi-instrumentiste, avec le batteur Baptiste Brondy et Rafgee, le joueur de sousaphone et de tuba. C'est aussi un voyage intérieur à travers l'histoire des Antilles et un hommage à Louis Delgrès, héros de la lutte contre l'esclavage à la Guadeloupe, mort en 1802 pour que vive la liberté !

Après Mo Jodi (Mourir aujourd'hui en créole), premier album de 2018, Delgres puise son inspiration dans les années 1960 quand des milliers d'antillais, comme le père de Pascal Danaë, quittent leurs îles pour venir travailler en métropole. 4 ed maten (4h du matin), titre de leur nouvel album, rend hommage aux travailleurs, à ces ouvriers pour qui le soleil se lève toujours plus tôt.

🎧 ÉCOUTEZ I Aléas - Delgres, Album 4 ed maten, en Playlist France Inter

L'album 4:00 AM décline les thèmes chers au trio : le départ, l'exil, le déracinement, l'esclavage moderne, le combat et la liberté... Le créole des mots se fait manifeste, et à travers les cordes brûlantes de la guitare Dobro de Pascal Danaë, le rythme des batteries et les basses profondes du sousaphone, résonnent les douleurs, les espoirs et les désespoirs.

Explosif sur scène, la musique de Delgres est un hard blues rock, un feeling profond, "un blues flambé au rhum"... comme dirait le power trio.

• Setlist : Mo Jodi (Mo Jodi -2018) / Mr President (Mo Jodi) / Assez Assez (4:00 AM) / Ke Aw (4:00 AM)/ Ed Maten (4:00 AM) / L'école (4:00 AM) / Lanme La (Mo Jodi - Extended Gold Edition -2019)

Delgres, nouvel album 4:00 AM en partenariat avec France Inter, 9 avril 2021 (PIAS) - En tournée et le 30 novembre 2021 au Trianon.

Gaëtan Roussel

Gaëtan Roussel poursuit un parcours solo unique et impressionnant, en parallèle de son groupe Louise Attaque : 7 Victoires de la musique (3 en solo et 4 pour Louise Attaque) et 5 millions d'albums vendus... Producteur, compositeur ou auteur, en duo - Lady Sir, aux côtés de Rachida Brakni - en solo, ou en groupe - Tarmac & Louise Attaque - il donne toujours une griffe très personnelle à ses compositions et ses collaborations, et offre peut-être les meilleures échappées belles à celles et ceux qu'il "habille".

Sur son chemin, il y a la rencontre avec Alain Bashung, au moment où sa vie est en équilibre, et le chef d'oeuvre Bleu Pétrole (meilleur album 2009) qu'il a co-écrit avec Gérard Manset (et une chanson de Joseph d'Anvers) et co-produit. "C'est une grande rencontre sur le fond et la forme", se souvient Gaëtan Roussel :

Je n'avais jamais écrit pour personne d'autre avant Bleu Pétrole

🎧 ÉCOUTEZ I Est-ce que tu sais ? - Gaëtan Roussel, en Playlist France Inter

Deux ans après son album solo Trafic et quatre ans après Anomalie de Louise Attaque, Gaëtan Roussel est de retour avec Est-ce que tu sais ?, son nouvel album solo acoustique, pop et intemporel, enregistré avec bonheur entre Paris et la Provence, comme un récit musical.

Gaëtan Roussel jouait pour la première fois son nouvel album Est-ce que tu sais ? en live.

• Setlist : Je me jette à ton cou (Est-ce que tu sais ? - 2021) / On ne meurt pas (en une seule fois) (Est-ce que tu sais ?) / Tu ne savais pas (Est-ce que tu sais ?) / Les matins difficiles (Est-ce que tu sais ?) / Ton invitation (Louise Attaque - 1997) / Help Myself (Nous ne faisons que passer) (Ginger - 2010) / Dis-moi encore que tu m’aimes (Ginger) / Les nuits parisiennes (Louise Attaque) / La photo (Est-ce que tu sais ?) / La colère (Est-ce que tu sais ?) / Est ce que tu sais ?

Gaëtan Roussel, nouvel album Est-ce que tu sais ?, sorti mars 2021 (Play Two) - Tournée dès Octobre 2021 - À l'Olympia le 17 mars 2022 !

▶︎ Une rediffusion du concert triple affiche France Inter : Lou Doillon - Delgres - Gaëtan Roussel, du 16 mars 2021

Catherine Ringer

C'était en décembre 2020... moment magique à la Cigale avec le concert "Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko", une soirée musicale qui fait chaud au coeur malgré l'absence de public.

Avec son déhanché rythmé, sa silhouette et son allure, sa voix puissante et ses longs cheveux dans le vent, Catherine Ringer a ambiancé la Cigale avec les plus belles chansons des Rita Mitsouko...

Pour fêter les 40 ans des Rita Mitsouko, Catherine Ringer et ses musiciens ont pris la route à l'automne 2019, après un week-end spécial à la Philarmonie de Paris, pour revisiter le répertoire du duo mythique des années 80 !

🎧 ÉCOUTER I Les histoires d'A. de "Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko" à la Philarmonie de Paris

Auteure-compositrice, multi-instrumentiste, elle ne s'est jamais arrêtée de jouer depuis ses débuts dans le théâtre musical et sa rencontre avec Fred Chichin en 1979 sur le plateau d'une pièce de théâtre dit d'avant-garde : elle y jouait un rôle important, il devait y jouer de la musique; ils sont tombés nez à nez l'un sur l'autre.

C'est avec lui qu'elle fonde le duo Rita Mitsouko avec une écriture d'un nouveau style artistique et la composition de nombreuses chansons devenues cultes. Depuis la disparition de Fred Chichin en 2007, elle poursuit sa route musicale en solo, dans la stratosphère des Rita Mitsouko.

"C'est comme ça !" Catherine Ringer nous a chanté les Rita Mitsouko <3 sur la scène de La Cigale à Paris ce 17 décembre © Radio France / Christophe Abramowitz

A la fin du concert, quand tous, musiciens et danseurs, s'alignent sur la scène pour saluer le public, il y a un vide à la droite de Catherine Ringer qui dit : "Ici, c'est la place de Fred Chichin". C'est ce qui s'est passé à la Philarmonie de Paris et tout était dit (extrait Rebecca Manzoni dans Pop N'Co).

• Setlist : Les Histoires d'A. - Someone to love - Marcia Baïla - Y'a d'la haine - Jalousie - Vol de nuit - Même si - C'est comme ça.

• "Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko", 19 titres de ce concert à la Philarmonie de Paris, en triple vinyle, double CD et DVD, sortie le 11 décembre 2020 (Because)

▶︎ Une rediffusion du concert de Catherine Ringer à La Cigale le 17 décembre 2020

