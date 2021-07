L'Été de la Liberté ! (Ré)Écoutez tous les concerts : Piers Faccini - Laura Cahen - Rover - Frànçois and the Atlas Mountains... Une soirée présentée par Matthieu Conquet.

Piers Faccini

Le chanteur Italo-Britannique-français est l'auteur de 8 albums à travers lesquels il nous plonge à chaque fois dans un univers sonore hors du commun, célébrant tour à tour la nature sur fond d'une musicalité qui emprunte à toutes les traditions de la Méditerranée. Son nouvel album "Shapes of the Fall" alterne entre folksongs, pulsations gnawas et partitions pour quatuor à cordes.

🎧 ÉCOUTEZ Piers Faccini - All Aboard ft. Ben Harper & Abdelkebir Merchane (No Format!), en Playlist France Inter

Laura Cahen

Depuis ses tout débuts en 2012, Laura Cahen s'est imposée comme la reine de l'indie/pop à la française, et où la sonorité des mots ont toute leur importance dans des textes qui traitent essentiellement d'histoires d’amour déçues. Elle a sorti son tout nouvel album "Une Fille" où, en douze titres, elle signe un manifeste de sa personnalité artistique comme de sa revendication, sur sa sexualité et ses convictions féministes.

🎧 ÉCOUTEZ Laura Cahen & Yael Naim - Coquelicot (Session Live dans le jardin) (Pias), en Playlist France Inter

Rover

Timothée Régnier traverse toutes les frontières et consacre plus de 200 concerts en tournée et en festivals. Le multi-instrumentiste, inspiré par les Beatles, les Beach Boys, Bowie, Lou Reed, autant que par la musique classique et la littérature, a sorti son troisième album, "Eiskeller" en mai dernier.

🎧 ÉCOUTEZ Rover - Roger Moore (live session) (Cinq 7), en Playlist France Inter

▶︎ Une rediffusion du concert triple affiche France Inter : Piers Faccini, Laura Cahen, Rover du 12 mai 2021

Frànçois and the Atlas Mountains

Le quatuor de Frànçois Marry revenait, en février, avec un 7e album, Banane bleue, un disque de voyage européen né entre Berlin, Athènes et Paris, plein de contemplation et de dynamique urbaine. Ça relate une sorte d'errance européenne.

🎧 ÉCOUTEZ Frànçois & The Atlas Mountains : Revu (Domino), en Playlist France Inter

▶︎ Une rediffusion du concert France Inter François & The Atlas Mountains du 21 décembre 2020

🎤 France Inter on the road again... avec tous les Festivals d'été !