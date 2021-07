C'est l'été ! (Ré)Écoutez tous les concerts : Yelle - Zed Yun Pavarotti - L'Impératrice & Arnaud Rebotini... Soirée présentée par Matthieu Conquet.

Yelle - Zed Yun Pavarotti & L'Impératrice © AFP - Arnaud Rebotini © Radio France / Christophe Abramowitz © AFP

Les concerts de l’été sur Inter c’est le samedi au début de la nuit. France Inter vous propose de revivre ou de découvrir les concerts de la saison. Ce soir, retour au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique pour un concert électrique et éclectique : Yelle / Zed Yun Pavarotti / L'impératrice / Arnaud Rebotini.

Yelle

Yelle, vous l’aviez peut-être découverte en 2005, avec Je veux te voir, chanson aussi puissante que drôle et électrique, un peu dans la lignée de Lio (et des brunes qui ne comptent pas pour des prunes). La bretonne Julie Budet alias YELLE s’est fait connaître partout en France et surtout à l’étranger en faisant notamment la 1ère partie de Mika.

🎧 ÉCOUTER I Yelle - Vue d'en face (feat. Nicolas Maury)

Il y eu les album Pop Up, puis Safari Disco Club et Complètement Fou qu’elle a fait entendre aussi bien à Montréal qu’au Japon, au Mexique et en Angleterre – elle a même été invitée (deux fois) au festival Coachella aux États-Unis. En 2020, Yelle revenait avec un 4ème album : L’Ère du Verseau qu’elle allait pouvoir enfin faire sonner sur scène avec Grand Marnier, le DJ qui l’accompagne depuis ses débuts.

Les titres de Yelle

Emancipense / J'veux un chien / Je t'aime encore / Peine de mort / Romeo / Florence en Italie / Vue d'en face / Noir / Un million

. Yelle, nouvel album L'Ère du Verseau, sorti en septembre 2020 (Recreation Center)

Zed Yun Pavarotti

Charlan Zouaoui-Peyrot - à la ville - a choisi un nom de scène très classe et très composé : Zed Yun Pavarotti. Z est la trace de son nom de famille, Yun signifie young (jeune), et Pavarotti, au nom de son émerveillement pour la musique classique et très admiratif du personnage. Le jeune artiste stéphanois aux accents trap est un rappeur hors cadre.

🎧 ÉCOUTER I Yed Zun Pavarotti - Merveille

Zed Yun Pavarotti a réussi à fendre la brume de Saint-Étienne, et son spleen ravageur et sa musique lancinante ont conquis les coeurs des spécialistes du rap. Après avoir pris le temps de propager ses ondes mélancoliques - des mixtapes et deux EP Grand Zéro et French Cash - le jeune artiste vient de sortir son premier album Beauseigne au style hétéroclite. Les frontières entre le rap et la chanson deviennent de plus en plus floues... avec des sonorités très pop rock !

Les titres de Zed Yun Pavarotti

Lalaland / Mon frère / Des Larmes / Papillon / Velours / Rien / Beauseigne

Zed Yun Pavarotti, 1er album Beauseigne de 14 chansons, sorti le 9 octobre 2020 (Caroline Records)

L'Impératrice

Le groupe L'Impératrice donnait en février dernier un concert en avant-première - quelques jours avant la sortie de leur nouvel album Tako Tsubo - sur la scène du Studio 104. Tako Tsubo en japonais désigne le "Piège à poulpe", l’expression désigne en médecine le syndrome du cœur brisé, qui se manifeste plutôt chez les femmes, suite à une intense émotion...

Comme son nom ne l'indique pas, L'Impératrice est un sextet parisien composé certes de la chanteuse Flore Benguigui, mais aussi de Charles de Boisseguin (Fondateur et claviers), Hagni Gwon (claviers), David Gaugué (guitare basse), Achille Trocellier (guitare électrique) et Tom Daveau (batterie).

🎧 ÉCOUTER I L’Impératrice - Hématome, en Playlist France Inter

Annoncé par le single Peur des Filles (thriller féministe avec un sourire en coin !), le deuxième album Tako Tsubo arrive comme un ode à l'amour et à la rupture : "Une éternité qu'on attendait ça : fruit d'une année de f(l)ou, d'une anomalie dans la frise chronologique, d'un millier d'aventures. Ce sera un album de rupture avec la continuité, on l'a voulu comme ça dans le son, dans les textes." (L'Impératrice)

Les titres de L'Impératrice

Masques / Anomalie Bleue / Peur des Filles / Voodoo / Erreur 404 / Fou / Vacances

L'Impératrice , second album Tako Tsubo - 13 titres - sorti 26 mars 2021 (Microqlima)

, second album Tako Tsubo - 13 titres - sorti 26 mars 2021 (Microqlima) Le groupe joue cet été : le 20 août au Parc Borely à Marseille pour le festival Marsatac, 24 août au festival Woodstower à Lyon, 27 août à Charleville-Mézières, 2 septembre à Dijon, 24 sept. à Saint-Malo et le 5 novembre au Zenith de Paris la Villette.

▶︎ Une rediffusion du concert triple affiche France Inter : Yelle - Zed Yun Pavarotti - L'Impératrice, du 22 février 2021

Les concerts d’Inter, ce sont aussi des rencontres qu’on n’entend pas ailleurs, des moments qui partent là où on ne les attendait pas...

Arnaud Rebotini

Feu! Chatterton a choisi Arnaud Rebotini pour produire leur album Palais d'argile. Musicien, compositeur, pilier de l''électro hexagonale, c'est aussi l'homme qui a signé la Bande Originale du film 120 battements par minute de Robin Campillo : César de la Meilleure Musique de film, prix du jury de Cannes Soundtrack 2017 et retour sur le devant de la scène...

Arnaud Rebotini en live, Concert France Inter 11 mars 2021 © Radio France / Christophe Abramowitz

Le 11 mars dernier au Studio 104, Feu ! Chatterton venait jouer avec Arnaud Rebotini, le producteur ! et au final du concert, Feu! Chatterton et Arnaud Rebotini nous offraient une reprise de Kraftwerk d'une oeuvre phare du répertoire électronique, du répertoire européen d'après-guerre tout court :

Trans-EuropExpress (3° album studio de Kraftwerk - 1977) / Chloroquine d'Arnaud Rebotini (This is a quarantine - 2020) / Mix Arnaud Rebotini.

▶︎ Une rediffusion du concert France Inter avec Feu! Chatterton & Arnaud Rebotini le 11 mars 2021

