Concert exceptionnel de The Limiñanas pour leur nouvel album et Laurent Garnier en interview ! Soirée présentée par Rebecca Manzoni en direct et en public au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, dès 21h sur France Inter...

The Limiñanas

Annulation de la participation du groupe SQUIDÂ

En raison de mesures administratives liées au contexte sanitaire, le groupe SQUID ne pourra malheureusement pas être présent. Nous vous confirmons le maintien du concert de The Liminanas avec la participation de Laurent GARNIER de 21h à 22h au studio 104 de Radio France.

En vous remerciant pour votre compréhension et au plaisir de vous accueillir.Â

Concert au 104

Toute l'année et pendant tout l'été, France Inter vous a fait vivre la musique en live et écouter les artistes francophones et internationaux. Cette nouvelle saison sera musicale avec un grand concert inédit, double ou triple affiche, une fois par mois en public et en direct du studio 104 !

Une soirée inédite présentée par Rebecca Manzoni seulement pour vous !  Réservez votre soirée : The Limiñanas et Laurent Garnier viennent chez vous à 21h...

On en sait plus sur l'album de The Limiñanas & Laurent Garnier

Depuis quelques temps, on sait que le parrain de la techno tricolore et les maîtres du garage psyché frenchy, originaires des environs de Perpignan, préparent quelque chose.  C'est officiel, Laurent Garnier et The Limiñanas ont terminé l'album né pendant le premier confinement : De Película  sort le 10 septembre et le premier single Saul  paru au printemps, est entré direct dans la Playlist de France Inter, introduction à leur univers, un titre rock, porté par la voix de Lionel Limiñana, qui serpente et pose les bases de leur collaboration :

▶︎ The Limiñanas, c’est Lionel Limiñana (guitare-voix, basse, claviers) et Marie Limiñana (batterie). Avec déjà quatre albums studio, une compilation de singles inédits, pas mal de collaborations et de musiques de film, le binôme manie avec bonheur rock garage, psyché, pop et culture nouvelle vague à la française. D'abord remarqués à l'international avant que la presse française - et France Inter - deviennent fervents partisans, les deux rockeurs occitans sont une référence du rock garage à l'étranger. Â

The Limiñanas, "le groupe que le monde entier nous envie" (Rock&Folk)

🎧   The Limiñanas dans La Playlist de France Inter - Thierry Dupin

Ce n'est pas la première rencontre des Perpignanais avec le Provençal d'adoption qui avait remixé le titre Dimanche en 2018, extrait de leur album Shadow People. The Limiñanas ont aussi joué au Festival pop/rock campagnard Yeah! lancé notamment par Laurent Garnier.Â

▶︎ Laurent Garnier, l'artiste multiple ayant le statut de "meilleur DJ du monde" et producteur français superstar est connu pour partager avec amour la musique électro à un large public. Il a vécu dans les clubs légendaires de Manchester où il a initié les ravers à la musique techno, a lancé ses fameuses soirées "Wake Up" au Rex Club à Paris avant de créer F Communications avec Eric Morand en 1994, label culte et initiateur du mouvement French Touch, et produire des titres mythiques comme Crispy Bacon (1997) et The Man with the red face. (2000), entre autres..

🎧   Laurent Garnier dans Very Good Trip de Michka Assayas

Une rencontre inattendue et électrique

Le duo garage-psychédélique et le DJ/producteur pionnier de la scène électro française signent leur premier album De Película sous le label Because Music. Un disque spontané, une inspiration née de passions communes : le groupe allemand de krautrock Can et les films à sketches italiens des sixties, construit autour "du riff, de la transe et du psychédélisme", langage commun entre des musiciens qui partagent la volonté de raconter des histoires. Â

Le résultat n’est pas un disque techno de The Limiñanas, ni un album rock de Laurent Garnier ou un disque des Limiñanas produit par Laurent Garnier, c'est une véritable collaboration à tout point de vue, de l'écriture aux arrangements. Â

Quand deux univers se rencontrent lors d’une période de grands changements... ça peux parfois nous faire faire des trucs de ouf... (The Limiñanas / Laurent Garnier)

La Playlist "inspiration" de Laurent Garnier et The Limiñanas

Ann Sorel "L'amour à plusieurs"

CAN "Mother Sky"

Man "Erotica"

Massive Attack "Angel"

NEU! "Hallogallo"

Panico "Transpiralo"

Serge Gainsbourg "En Melody"

The Kingsmen "Louie Louie"

The Last Word "Sleepy Hollow"

The Time & Space Machine "Set Phazer To Stun"

Une balade sauvage comme un film noir

C'est un fiévreux roadtrip à la poursuite de Juliette et Saul, voyous adolescents dans la tradition romantique d'À bout de souffle ou de Sailor et Lula, dans un sud de la France flirtant avec la frontière espagnole, écrasé par la chaleur. Un concept album qui n'a pas peur de prendre des libertés avec son concept.

Mais le disque n'est pas écrit seulement à six mains, Bertrand Belin a posé sa voix sur Au début, c'était le début dont il a aussi écrit le texte, et Ivan Telefunken (Bel Canto Orchestra) a ajouté quelques guitares. Â

Le deuxième extrait Que Calor est écrit et chanté par Eduardo Henriquez (Nova Materia) :

🎧   C'est encore l'été... le temps d'une Promenade oblique ! - The Limiñanas / Laurent Garnier, nouvel extrait tout frais de l'album De Película.

The Limiñanas & Laurent Garnier - Album De Película, sortie 10 septembre (Because Music), album en partenariat France Inter.

Laurent Garnier "De retour - Back home" au Rex Club Paris  le 26 septembre !

