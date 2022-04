Le Printemps de Bourges revient ! Chaque année au mois d'avril, c'est LE festival qui démarre la saison. France Inter fête l'événement avec Laurent Goumarre et Marion Guilbaud, en direct. La soirée est belle comme la programmation musicale !

Après plusieurs éditions hybrides qui auront marqué les esprits en 2020 et 2021, le Printemps de Bourges propose pour la première fois depuis deux ans, une édition dans son format habituel avec une quinzaine de salles de spectacles réparties dans toute la ville, dont notamment ses plus grandes scènes comme le W et la Halle au Blé, sans compter les scènes extérieures gratuites.

Au programme sur France Inter ce soir

Brigitte Fontaine, avec des extraits de "Fucking Night", une création pour célébrer sa dernière scène. Avec, Gustave Kervern et Benoît Delépine, Philippe Katerine, Béatrice Dalle, Arthur H, Anna Mouglalis, Bertrand Belin, Jarvis Cocker, Rebeka Warrior et P.R2B…qui revisiteront ses chansons, textes ou poèmes.

IAM, fidèles à ce qu’ils ont toujours été, défendant les mêmes valeurs avec acharnement.

Pomme & Safia Nolin pour une création "d'amour et d'amitié" autour du répertoire de Céline Dion, sans ironie ni révérence, tout en folk, mélancolie et intimisme.

Fishbach

Eddy de Pretto. En 2016, il était distingué par Les Inouïs, dispositif national de repérage et de sélection de nouveaux talents artistiques. Six ans plus tard, il est à nouveau à Bourges avec son répartoire entre rap et chanson française.

Et aussi Sopico

et Vendredi sur mer

► Tout le programme sur le site du Printemps de Bourges