3h de musique live avec Benjamin Biolay, Stephan Eicher, Raphaël, Feu! Chatterton & Philippe Katerine... et l'ambiance des Francofolies de La Rochelle en direct sur France Inter dés 20h ! Une soirée présentée par Émilie Blon Metzinger & Aline Afanoukoé.

Francofolies de La Rochelle © Aurèle Bossan - Francofolies

Francofolies de La Rochelle 10 ▷ 14 juillet 2021

Créé en 1985 par Jean-Louis Foulquier et dirigé par Gérard Pont depuis 2005, le Festival des Francofolies de La Rochelle est le Festival de la scène francophone, unique et incontournable... Chaque été, plus de 150 000 festivaliers se retrouvent dans l'incroyable décor des tours de La Rochelle et du bord de mer pour faire la fête pendant 5 jours...

Francofolies de La Rochelle / Vincent Bidaux

France Inter aux Francos

Chaque été, France Inter, la radio des festivaliers, fidèle partenaire depuis le 1er jour du 1er festival, met le cap à l’ouest et part à l’aventure des Francofolies de la Rochelle. Pour faire vivre à ses auditeurs cette nouvelle édition 2021 tant attendue, France Inter s’installe au cœur de l’événement :

Mardi 13 juillet à 15h : Haute Fidélité d'Aline Afanoukoé

: Haute Fidélité d'Aline Afanoukoé Dès 20h : Concerts présentés par Emilie Blon Metzinger et Aline Afanoukoé

Concert Benjamin Biolay

Artiste majeur du paysage musical français, Benjamin Biolay a neuf albums à son actif et des centaines de concerts à guichets fermés à travers le monde. Le nouvel album Grand Prix prend un virage aux accents pop-funky et rock plus prononcés, touchant et émouvant, sous forme de déclaration d'amour au sport automobile, l'une de ses passions. Son nouveau répertoire, ses refrains entêtants, ses mélodies et ses arrangements audacieux vont résonner sur les remparts de Saint Jean d'Acre... (Concert 13 juillet, scène JL Foulquier)

🎧 Benjamin Biolay - Souviens-toi l’été dernier , en Playlist France Inter

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

. Site Benjamin Biolay

Concert Stephan Eicher

Avec son nouvel album Homeless Songs au répertoire multi-langues, Stephan Eicher nous embarque en croisière entre tempêtes et rêves, en pleine mer, entre amour et absence, entre folk mininimaliste et pop symphonique, ses nouvelles couleurs musicales, pour un album studio lumineux et un Homeless Songs Tour intimiste, en quatuor, ambiance tamisée.

Ses petites "chansons sans abri" (Homeless songs) hors format, de 43 secondes à 6 mn 10, ont un vent nouveau de liberté comme si le Bernois était apaisé, et nous emmènent dans un pays sans frontières pour trouver refuge dans notre coeur.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Stephan Eicher partage le titre La Fête est finie avec Miossec et Axelle Red, et le disque commence avec les mots simples de l'ami Djian, Si tu veux (que je chante) sur une pluie de violons (scène du Grand Théâtre,13 juillet).

▷ Stephan Eicher en tournée ▷ Actu

Extraits de concerts de Raphaël, Feu ! Chatterton, Philippe Katerine... !

▷ Raphaël avance à découvert. Bas les masques, il revient avec son nouvel album Haute Fidélité, enfin paru ce printemps, plus intime, où il se raconte... où tout est autobiographique. Il s'éloigne des balises du succès pour s'inscrire dans les chemins de ses modèles et regrettés amis, Bashung et Christophe.

🎧 Raphaël - Je suis revenu (Columbia), en Playlist France Inter

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Raphaël a ouvert les portes du studio à quelques amis : le regretté batteur Tony Allen, Arthur Teboul, le chanteur de Feu! Chatterton avec qui il partage quelques compositions, Valeria Bruni Tedeschi et des duos avec Pomme, Clara Luciani... Haute Fidélité, aussi en amitié, en tout. (scène JL Foulquier, 13 juillet)

. Le site de Raphaël

▷ Feu! Chatterton a déjà électrisé la scène Jean-Louis Foulquier en 2016 (après avoir été lauréat du Chantier des Franco en 2014). De retour avec son troisième album Palais d'argile, récit labyrinthique mouvant comme les sables, ils posent un regard critique, parfois désabusé mais avec humour, sur le monde connecté qui nous entoure, et nous embarquent dans une odyssée moderne avec une ode à la nature et un besoin de repères dans une période où tout s'effondre. Arthur Teboul et tout le groupe vous attendent ! (scène JL Foulquier, 13 juillet)

🎧 Feu! Chatterton - Écran total, en Playlist France Inter

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

. En Tournée et à l'Olympia le 29 novembre 2021 - au Zenith de Paris le 10 février 2022

▷ Philippe Katerine

On ne présente plus l'artiste le plus déjanté de la création française, l'artiste masculin 2020 des Victoires de la Musique, son génie créateur, le touche à tout de la chanson, de la scène et aussi de l'écriture, du dessin, du cinéma. Il fait tout et c'est précisément ce qu'on aime chez Philippe Katerine : ce mec qui n'en fait qu'à sa tête !

🎧 Philippe Katerine avec Angèle et Chilly Gonzales - Duo

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Son dernier album Confessions nous emporte dans les histoires de sa vie et ses méditations pataphysiques sur la Création, Dieu, l'Homme et la Femme... avec toujours autant d'espièglerie et plein d'invités : Gérard Depardieu, Camille, Léa Seydoux, Lomepal, Oxmo Puccino, Dominique A... Touchant, excitant et libre ! (scène JL Foulquier, 13 juillet)

. Le site de Philippe Katerine

▷ Francofolies de La Rochelle... jusqu'au 14 juillet !

🎤 France Inter on the road again... avec tous les Festivals d'été !