3h de musique live avec Jean-Louis Aubert, Magenta, Blick Bassy & Birds on a Wire... et l'ambiance des Francofolies de La Rochelle en direct sur France Inter dés 20h ! Une soirée présentée par Émilie Blon Metzinger & Aline Afanoukoé.

Francofolies de La Rochelle © Radio France / Nicolas Boucard

Francofolies de La Rochelle 10 ▷ 14 juillet 2021

Créé en 1985 par Jean-Louis Foulquier et dirigé par Gérard Pont depuis 2005, le Festival des Francofolies de La Rochelle est le Festival de la scène francophone, unique et incontournable... Chaque été, plus de 150 000 festivaliers se retrouvent dans l'incroyable décor des tours de La Rochelle et du bord de mer pour faire la fête pendant 5 jours...

Public aux Francofolies de La Rochelle / Denoual Coatleven

France Inter aux Franco

Chaque été, France Inter, la radio des festivaliers, fidèle partenaire depuis le 1er jour du 1er festival, met le cap à l’ouest et part à l’aventure des Francofolies de la Rochelle. Pour faire vivre à ses auditeurs cette nouvelle édition 2021 tant attendue, France Inter s’installe au cœur de l’événement :

Lundi 12 juillet et mardi 13 juillet à 15h : Haute Fidélité d'Aline Afanoukoé

: Haute Fidélité d'Aline Afanoukoé Lundi 12 et mardi 13 juillet dès 20h : Concerts présentés par Emilie Blon Metzinger et Aline Afanoukoé

Concert Jean-Louis Aubert

Jean-Louis Aubert et les Francofolies, c’est une longue histoire de coeur… Après l’immense succès des Insus en 2016 sur la scène Jean-Louis Foulquier, et celui en solo au Grand Théâtre de la Coursive en 2019, Jean-Louis Aubert revient cette fois-ci aux Francofolies avec ses musiciens de coeur, les Sculpteurs de vent.

Jean-Louis Aubert © Getty / Toni Anne Barson

Un concert mêlant ses titres incontournables aux titres plus intimes de son dernier double album Refuge, avec toujours la poésie, la générosité et l’émotion qui lui ressemblent.

Le vent rock et la poésie vont souffler dans les Tours ! (Concert Grande scène, 10 juillet)

🎧 Les secrets de réalisation du nouveau double album Refuge & Sculpteur de vent

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

▷ Jean-Louis Aubert & Les Sculpteurs de vent en tournée ▷ Site officiel

Extraits de concerts de Magenta, Blick Bassy & Birds on a Wire... !

▷ Magenta, c’est un projet de musique électronique français, tout droit inspiré de la French Touch des années 90’s ! Ce ne sont pas les nouveaux conquérants de la scène électro Française, mais le nouveau pseudonyme du groupe Fauve dans un tout nouveau projet !

De la musique qui danse et qui pense... (Concert à La Coursive, 11 juillet)

🎧 Magenta - Monogramme (Because), en playlist France Inter

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

. 1er album Monogramme

. En concert à l'Olympia le 15.12.2021

▷ Blick Bassy reprend sa quête intime avec de toutes nouvelles mélodies et sa voix plus émouvante que jamais. Il continue de se jouer des catégories habituelles, faisant cohabiter cordes, cuivres et synthés dans un nectar inédit, minimal et organique, d’une rare modernité.

(Concert au Théâtre de Verdière, La Coursive,12 juillet)

🎧 Blick Bassy - Ngwa

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

. Site de Blick Bassy

▷ Birds on a Wire, c'est le duo de Rosemary Standley & Dom La Nena, associées pour interpréter des reprises d’horizons multiples. La métaphore des deux oiseaux sur un fil n’est pas seulement un emprunt à la célèbre chanson de Leonard Cohen... hymne à la fois solitaire et universel à cette humanité poétique qui, "à sa manière, tente d’être libre". Ces femmes sont inspirées... (Concert au Théâtre de Verdière, La Coursive,12 juillet)

🎧 Birds on a Wire - La Marelle

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

. Site de Birds on a Wire

▷ Deux autres émissions en direct du Festival demain...

▷ Francofolies de La Rochelle... jusqu'au 14 juillet !

🎤 France Inter on the road again... avec tous les Festivals d'été !