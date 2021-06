Le Printemps de Bourges est le festival qui ouvre l'été cette année ! Dernière soirée spéciale ce soir en direct de 20h à 23h avec les concerts de Catherine Ringer et Georgio... présentés par Laurent Goumarre et Marion Guilbaud.

Catherine Ringer © Stephane Cardinale - Getty / Georgio © N'Kruma © Getty

Place forte de la scène francophone, le Printemps de Bourges sifflait habituellement le départ de la saison des festivals, mais cette année : rendez-vous à Bourges du 22 au 27 juin 2021. Le "Printemps" annonce l'été pour faire le plein de concerts et vous retrouver pour faire la fête !

France Inter vous invite à cette deuxième soirée spéciale (après les concerts d'hier), présentée par les piliers de Côté Club : Laurent Goumarre & Marion Guilbaud. Deux concerts en direct du Palais d'Auron pour des moments exceptionnels et plein d'émotions au rendez-vous :

Concert Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko

Catherine Ringer, l'éternelle icône du rock français, poursuit l'oeuvre du duo culte Les Rita Mitsouko, partagé avec Fred Chichin tristement disparu en 2007. Avec son déhanché rythmé et sa voix puissante, elle continue à chanter et nous enchanter avec tous les titres qui font du bonheur - et qui nous font danser ! - et aussi tous les morceaux qu'elle écrit en solo.

Un autre bonheur : le Live à la Philarmonie, Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko, sorti en plein hiver dernier, en décembre, sans concert. Ce live, c'est la belle histoire d'amour du couple Chichin / Ringer, les Rita Mitsouko, avec le son, les couleurs du rock, la vie, la mort, les temps forts et les colères et encore l'Amour ! Tout se ressent à travers les pistes qui nous rappellent... et nous font encore vibrer. Les Rita, c'est tout ça et encore plus avec la belle et survoltée jeune femme Catherine Ringer...

A la fin du concert, quand tous, musiciens et danseurs, s'alignent sur la scène pour saluer le public, il y a un vide à la droite de Catherine Ringer qui dit : "Ici, c'est la place de Fred Chichin". C'est ce qui s'est passé à la Philarmonie de Paris et tout était dit (extrait Rebecca Manzoni dans Pop N'Co).

Pour le moment, Catherine Ringer donne une nouvelle vie au répertoire du duo mythique pour un heureux moment "collector"... Écoutez !

▷ Concert au Palais d'Auron le 23 juin

🎧 Catherine Ringer Dans le mur du son - Mathilde Serrell

. Album Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko à la Philharmonie de Paris (Because Music) - . En tournée tout l'été et à l'Olympia 20 & 21 novembre 2021.

Concert Georgio

Depuis son premier album Bleu noir, Georgio construit pas à pas une carrière hors des sentiers battus. L'homme de l'ombre - titre qui a dépassé le million de vues et qui l'a révélé - tel qu'il se définissait à ses débuts, poursuit son chemin depuis dix années de musique, de rencontres, de projets et collabs à la croisée des genres.

Le jeune rappeur du XVIII°, inspiré tant par la littérature, la réalité et la fiction que par son histoire personnelle, a une plume débridée, portée par un flow unique, où la galère du quartier tout autant que l'amour et tout ce qui compte dans son univers s'entremêlent, sur une musique rap maitrisée.

Avec son nouvel album Sacré (18 titres inédits), feat. Kalash Criminel, S.Pri Noir, Zikxo et Sanka, Georgio rend hommage aux personnes qu'il aime : son frère Anatole, son alter-ego musical Angelo Foley, le producteur Phazz, et des invités tel S.pri Noir, et aux choses irremplaçables. Georgio trace sa route dans la lumière... Sacré Georgio !

▷ Concert au Palais d'Auron - 26 juin 19h30

🎧 Georgio Dans le mur du son - Aline Afanoukoé

. Georgio, nouvel album Sacré, sorti 7 mai 2021 (label G.)

Et beaucoup d'autres artistes en Live !

Vous pourrez aussi écouter des extraits de concerts d'autres artistes : Bonnie Banane, Gaël Faye, Pomme, Lala&ce...

Et... les interviews, l'ambiance et les coulisses du Printemps de Bourges. Bon Festival !

▷ Printemps de Bourges : la programmation