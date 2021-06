Le Printemps de Bourges est le festival qui ouvre l'été cette année ! Deux soirées spéciales ce soir et demain en direct de 20h à 23h. Écoutez les concerts de Philippe Katerine et Sébastien Tellier...présentés par Laurent Goumarre et Marion Guilbaud.

Place forte de la scène francophone, le Printemps de Bourges sifflait habituellement le départ de la saison des festivals, mais cette année : rendez-vous à Bourges du 22 au 27 juin 2021. Le "Printemps" annonce l'été pour faire le plein de concerts et vous retrouver pour faire la fête !

France Inter vous invite à deux soirées spéciales : 25 & 26 juin, présentées par les piliers de Côté Club : Laurent Goumarre & Marion Guilbaud.

Deux concerts en direct du Palais d'Auron pour des moments exceptionnels et plein d'émotions au rendez-vous :

Concert Sébastien Tellier

Vous avez sans doute déjà fredonné son éternelle Ritournelle extrait de Politics, album précédent... D'album en album, Sébastien Tellier dépouille ses chansons de leurs ornements électros, en révèle l'essence, et continue à nous surprendre :

"Mon cœur de métier, si j’ose dire, c’est la composition, la mélodie. Il faut s’écouter, se laisser aller, s’ouvrir à soi-même, en composant une mélodie. En fait, il faut que ça papillonne." (extrait de Boomerang)

Ce dandy électro est l'un des meilleurs compositeurs de son époque, ce drôle de personnage, dans sa bulle un peu mélancolique, nous emporte dans son monde magique où tout est beau, facile et fascinant, le monde de la musique, pour s'évader et oublier la réalité de ce monde triste. 2020 est une année confino-prolifique avec deux albums : Domesticated et Simple Mind, où il revisite certaines de ses plus belles compositions en version acoustique.

▷ En concert au Palais d'Auron à 19h30

🎧 Sébastien Tellier Dans le mur du son de Mathilde Serrell

. Sébastien Tellier - Album Simple Mind, sorti en novembre 2020 (Record Makers)

Concert Philippe Katerine

On ne présente plus l'artiste le plus déjanté de la création française, l'artiste masculin 2020 des Victoires de la Musique, son génie créateur, le touche à tout de la chanson, de la scène et aussi de l'écriture, du dessin, du cinéma (César du meilleur acteur dans un second rôle pour Le Grand Bain de Gilles Lellouche). Il fait tout et c'est précisément ce qu'on aime chez Philippe Katerine : ce mec qui n'en fait qu'à sa tête !

Son dernier album s'intitule Confessions, l'artiste poético-décalé nous emporte dans les histoires de sa vie et ses méditations pataphysiques sur la Création, Dieu, l'Homme et la Femme... avec toujours autant d'espièglerie et plein d'invités : Gérard Depardieu, Camille, Léa Seydoux, Lomepal, Oxmo Puccino, Dominique A...

Hâte de le retrouver sur scène... avec de grandes oreilles ou presque tout nu ?!

▷ En concert au Palais d'Auron à 21h

🎧 Philippe Katerine dans Pop'n Co - Rebecca Manzoni

. Philippe Katerine - Album Confessions, sorti en novembre 2019 (Cinq/7 Wagram)

. En concert cet été

Et beaucoup d'autres artistes en Live !

Vous pourrez aussi écouter des extraits de concerts d'autres artistes : L'Impératrice, Silly Boy Blue...

Et... les interviews, l'ambiance et les coulisses du Printemps de Bourges. Bon Festival !

▷ Printemps de Bourges : la programmation