Une soirée présentée par Nagui et Leïla Kaddour-Boudadi, en direct et en public du studio 104 et de l'auditorium de la Maison de la radio et de la musique.

Unis pour l'Ukraine © Radio France / France Inter

Radio France et France télévision s'engage aux côtés de la Croix-Rouge française qui a lancé un appel à don dès les premières heures du conflit. Dons que vous pouvez matérialiser directement sur le site de la Croix-Rouge française ou par chèque à l’attention de : « Croix-Rouge française – Urgence Ukraine » à l’adresse suivante : Croix-Rouge française, CS 20011 - 59895 Lille cedex

L’argent collecté sera destiné à répondre à l’ensemble des actions mises en place par le Mouvement / Croix Rouge

De nombreux artistes ont répondu présent et s'associe à cet événement organisé en soutien au peuple ukrainien et à toutes les populations touchées par le conflit.

Au studio 104, vous pourrez retrouver Clara Luciani, Florent Pagny, Pascal Obispo, Julien Clerc, Carla Bruni, Jane Birkin, Angélique Kidjo, Barbara Pravi, Sofiane Pamart, Zazie, Indochine...

Et à l’Auditorium, avec l'Orchestre National de France, Le Chœur et la Maîtrise de Radio France, Khatia Buniatishvili, Patricia Petibon, Benjamin Bernheim, David Enhco, Béatrice Uria-Monzon…