Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

>EDDY DE PRETTO

Album: A tous les batards

Eddy de Pretto a pris le temps d’élaborer son nouvel album. Il est ambitieux, exigeant, sur une ligne de crête entre grands airs populaires et mélodies travaillées. Un disque plus ample, organique et chaleureux, qu’il a réalisé avec Charlie Trimbur, son complice de tournée, et Tanguy Destable alias Tepr. Si le groove est toujours là, il s’habille désormais de cordes vibrantes, de guitares rondes et de claviers organiques. A la croisée des perles de soul urbaine moderne (Frank Ocean, Steve Lacy), des titres intemporels (Renaud, Nougaro) et du vocabulaire d’aujourd’hui, Eddy de Pretto chante, plus que jamais. Du refrain deParfaitementà celui deA quoi bon, on redécouvre sa voix, puissante et déployée.

LEWIS OFMAN

EP: Dancy party

3ème Ep pour Lewis OfMan, artiste influencé part la mode, la musique italienne des années 70, le groove...Artiste très demandée par les créateurs, il a joué pour APC (Paris / Londres), Colette (Paris), Moncler … Il a également été en collaboration avec Gucci, Kitsuné et Nike. En marge de l’écriture de sa propre musique, il a joué de la batterie et produit des morceaux pour Les Pirouettes, co-produit un morceau pour Fakear (“Vision”), produit des morceaux pour Rejjie Snow (Rainbows / Mon Amour / Room 27 / Désolé / LMFAO / Bye Polar) a produit tous (sauf un) les titres du projet Vendredi Sur Mer.

Les Nouveautés Nouvelles avec :

Yan Wagner

Réalisateur de l’album de Calypso Valois, grand réanimateur des chansons de Leonard Cohen et de Portishead au Printemps de Bourges, ce dandy de la new wave à la française vient de signer une madeleine eighties comme on les adore ! La new wave et l’électro, ce franco-américain les revisite depuis ses débuts : un album produit avec Arnaud Rebotini, un autre où il duettise avec Daho… Mais ce qui change ici, c’est le chant en français, ce sera un des postulats de son prochain album ! Yan Wagner ne se cache plus ni derrière la langue anglaise ni derrière les claviers robotiques. On sent comme un lâcher prise, comme s’il avait monté le chauffage avec un clip qui rappelle les ambiances de « Platine 45 » et une voix ténébreuse de crooner ironique. Son nouvel album "Couleur Chaos", est annoncé pour le 03/09 sur le label Yotanka.

Poté

Son parcours de producteur, Sylvern Mathurin alias Poté l’a tracé au sein de la scène électro anglosaxonne. Il est originaire de Ste Lucie, dans les Antilles anglaises, il est aujourd’hui basé à Londres et a déjà reçu le soutien de Bonobo et de Laurent Garnier sur ses précédents titres. Il travaille une électro protéiforme, avec des rythmiques et des sons proches de ses racines comme l’afrobeat et le kuduro et de ses désirs, comme la house. Pour sa musique, Poté a de l’ambition, il la veut tendre, coriace et grandiose. Et il frappe fort avec un premier titre « Young Lies » en collaboration avec Damon Albarn, l’homme qui parle à l’oreille de ceux qui feront demain !

Son nouvel album « A Tenuous Tale Of Her », sortira le 04/06.

Timothée Joly

Une carrure d’ours polaire, un goût pour la sape, le style, des cheveux mauves, des dents en argent, voilà pour le look de Timothée Joly ! Un jeune producteur parisien qui joue sur les contrastes : ceux dans sa voix qui oscille entre celle de tête et le baryton trash, ceux dans ses influences, il peut citer Mickey 3D et Louise Attaque comme les pointures du rap US et des contrastes aussi dans les sons qu’il malaxe et passe à travers les filtres du cloud pour délivrer des chansons brutes et brillantes. On l’avait repéré avec The Pirouettes, Lala&Ce et Oklou, ça donne une idée de l’éclectisme du garçon. On le retrouve chanteur, il insiste là-dessus, d’une pop futuriste et tourmentée, maitre d’œuvre d’un univers sonore et visuel très fort. C’est d’ailleurs l’incontournable Charlotte Abramow qui signe pochette et certains de ses clips : une future popstar ! « Plastique », le prochain EP de Timothée Joly est attendu pour le 23/04.