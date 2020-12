Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

FRANKY GOGO

Depuis le début des années 2000, Franky Gogo, artiste transgenre, a accompagné de nombreux artistes de la scène française et internationale à la batterie. Son premier EP Fast and Too much marque le début de sa carrière solo. Quatre morceaux faits de grooves électro-pop, de textures brutes, qui explorent les extrêmes comme l’explique l’artiste. « Peine, joie, analogique, digital, saturé de son, silence » : la musique de Franky Gogo est du côté de celles.ceux qui désirent tout autre chose que le chemin exigu et balisé qu'on les force ou qu’on les incite à suivre.

ÉTIENNE DAHO

Étienne Daho dévoile une édition augmentée de son album Surf, sorti en juin 2020. Surf Deluxe Remastered offre de nouvelles reprises comme I’m So Lonesome I Could Cry d’Hank Williams, Blue Moon Of Kentucky popularisé par Elvis Presley, Heathen de David Bowie, mais aussi un nouveau titre inédit, Son silence en dit long, écrit par le chanteur en 2004.

MARC COLLIN

Après les deux premiers volumes de la compilation Des jeunes gens modernes, qui mettent à l’honneur les richesses de la cold wave et du post punk hexagonal, Marc Collin et Jean-François Sanz délivrent un troisième volet. Composée de vingt-quatre morceaux sortis entre 1978 et 1983, cette nouvelle compilation offre des morceaux rares et inédits, qui témoignent de la diversité et du foisonnement créatif de cette esthétique subversive.