Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Kimberose

Après un premier album sorti en 2018, le groupe pop-soul français Kimberose revient en puissance, porté par la voix brûlante Kimberly Kitson Mills. Dans ce second album intitulé Out, la talentueuse chanteuse française dévoile ses failles et ses faiblesses qu’elle sublime avec assurance, clame la force de son indépendance, et s’engage sur les chemins de la résilience.

► Out, le second album du groupe Kimberose est sorti le 29 janvier 2021, sur le label 6&7.

Vidéoclub

Après le succès incroyable du single Amour Plastique sorti en 2018, dont le clip comptabilise plus de 50 millions de vues sur YouTube, le duo électro-pop nantais Vidéoclub sort son premier album, dont la sortie était initialement prévue en 2020. Avec Euphories, Matthieu Reynaud et Adèle Castillon nous plongent dans une ambiance rétro rafraichissante, tantôt nourrie par une candeur adolescente assumée, tantôt par une douce et moelleuse nostalgie.

► Euphories, le premier album du duo nantais Vidéoclub est sorti le 29 janvier 2021 sur le label Petit Lion Productions.

La chronique de Marion Guilbaud

Direction La Rochelle, pour évoquer la saison 2021 du Chantier des Francofolies, avec la chanteuse Bonnie Banane. Depuis 1998, cet accélérateur de talents s'attache à soutenir la création des nouveaux artistes de la scène musicale française au démarrage de leur carrière.