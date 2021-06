Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Arthur H © France Inter / Barbara Carlotti © Alexis Goyer © Radio France

La radio a 100 ans et Côté club retrouve Barbara Carlotti et Arthur H pour évoquer leurs souvenirs radiophoniques. Parmi eux, souvenons-nous de l'émission Cosmic fantaisie que Barbara avait animée durant la saison 2013/2014 sur France inter, tout comme Arthur H dont les cartes blanches en février et mars 2016 mélangeaient musique, littérature, poésie... Ces deux émissions sont toujours audibles sur le site de France inter.

Barbara Carlotti - Émission "Cosmic Fantaisie" © Alexis Goyer / Arthur H - Émission Carte blanche..." © Alexis Goyer © Radio France

Surprise également pour cette émission spéciale, avec les interventions des voix de la musique de France inter : Rebecca Manzoni, Aline Afanakoué, Michka Assayas, Eric et Quentin, Didier Varrod et l'inoubliable Bernard Lenoir.