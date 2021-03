Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Mathieu Boogaerts

Après un long séjour de trois ans à Londres, Mathieu Boogaerts est presque bilingue. Le chanteur français dévoile un huitième album de chansons pop anglaises, qu’il interprète avec un french accent délicieux. Dans En anglais, Mathieu Boogaerts transpose sa poésie dans la langue de Shakespeare tout en gardant le naturel qu’on lui connaît, pour se faire comprendre auprès d’un public anglophone.

► En anglais, le huitième album de Mathieu Boogaerts est sorti le 26 février 2021 sur le label Tôt ou Tard.

Slim Paul

Après Dead Already, son premier album solo sorti en 2018, Slim Paul dévoile son deuxième album Good for you, qui sonne comme un cri du coeur. Le bluesman toulousain y chante l’espoir, l’amour, la fraternité, mais aussi l’injustice et les guerres, tout en accompagnant sa voix rocailleuse de belles sonorités de guitares aériennes, de basses rondes et chaleureuses, et de batteries robustes.

► Good for you, le deuxième album de Slim Paul est sorti le 12 février 2021 sur le label Old Pot Records.