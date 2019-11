Toute la scène française et francophone se retrouve Côté club pour des lives, des interviews, des rencontres autour de l'actualité musicale.

Vincent Delerm © Radio France / ©José Cañavate Comellas/Studio 81

Viencent Delerm

Vincent Delerm © Radio France / ©José Cañavate Comellas/Studio 81

Vincent Delerm sort son tout premier film en même temps que Panorama, son septième album paru chez Tôt ou Tard.

Je ne sais pas si c'est tout le monde sera dans un premier temps projeté à Paris au cinéma des cinéastes, salle indépendante du 17ème arrondissement, tous les dimanches à 11heures, jusqu'au 22 décembre, puis il accompagnera l'artiste dans sa tournée. Le 12 novembre à Lyon, le 13 à Toulouse, le 14 à Bordeaux, le 21 à Lille ...

La setlist :

Je ne sais pas si c'est tout le monde La Chamade Vie Varda Pardon les sentiments Les Piqûres d'araignée

+ Titre Bonus : Carver

Bertrand Belin

Bertrand Belin et Barbara Carlotti © Radio France / ©José Cañavate Comellas/Studio 81

Une nouvelle édition de l'album Persona vient de paraître. Cette nouvelle édition reprend la tracklist originale de l'album, à laquelle vient s'ajouter 3 titres inédits, dont un duo avec Barbara Carlotti, et 4 titres enregistrés en live à l'Olympia.

La setlist :

Choses nouvelles De corps et d'esprit Grand duc Camarade Lentement (avec Barbara Carlotti)

+ Titre Bonus : Sur le cul

Last Train

Last Train © Radio France / ©José Cañavate Comellas/Studio 81

Après une tournée de près de 3 ans avec 350 dates au compteur, les rockeurs de Last Train viennent mettre le feu à la scène du Ground Control à l'occasion de la sortie de leur deuxième album. The Big Picture, c'est aussi le nom du titre qui clôture l'album, un morceau de plus de 10mn qu'ils viennent nous interpréter sur scène.

Setlist :

Disappointed Fire The Big Picture

Lofofora

Reuno de Lofofora © Radio France / ©José Cañavate Comellas/Studio 81

Reuno, le chanteur du groupe de heyvy metal Lofofora vient nous parler de Vanités, leur nouvel album à paraître le 8 novembre. L'occasion pour nous d'une interview croisée entre deux rockeurs issus de deux générations : Reuno et Jean-Noël (Last Train) parlent rock, guitares et écriture.

Carmen Maria Vega

Carmen Maria Vega © Radio France / ©José Cañavate Comellas/Studio 81

Un livre, un EP et une pièce de théâtre, Carmen Maria Vega nous parle de ses trois actus.

Le Chant du bouc est une autobiographie dans laquelle l'auteure nous fait part de son histoire, de son adoption et de son besoin viscéral d'en savoir plus.

Et comme c'est une rentrée en fanfare. Je vous annonce qu'en plus de pouvoir me lire dans toutes les librairies de France, Suisse, Canada, Belgique grâce à Flammarion le 6 novembre. De pouvoir venir ricaner avec nous au Théâtre Le Palace pour me voir en tant que comédienne du jeudi au dimanche dans le Molière de la meilleure comédie Le Gros Diamant Du Prince Ludwig. De pouvoir m'écouter grâce aux remix de DJ merveilleux qui se sont appropriés les chansons de Santa Maria, la BO de Le Chant du bouc à paraître très prochainement chez Label AT(h)OME. Je serai donc chroniqueuse culture pour Paris Première dans la nouvelle émission de Daphné Roulier #RayonCult'

Mathieu Saïkaly

Quatre murs blancs, deuxième album de notre résident Saïkaly. De la chanson au rock, en passant par la folk, anglais et français, Saïkaly sait tout faire avec une rare beauté. Pour sa dernière semaine, il joue sur la scène du Ground control deux titres en live. Le premier Here's a Wave, titre qui conclue ce nouvel album puis un second, une reprise surprise conçue spécialement pour nous de l'artiste belge Stromae !

Setlist :