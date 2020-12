Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

CHILLY GONZALES

Des chansons féodales aux canons de la pop, le nouvel album de Chilly Gonzales, A very chilly christmas passe en revue un large éventail du répertoire de Noël. D’une fidélité sans faille à la mélodie, l'approche de l’artiste navigue savamment le mythe d'un recueil de chansons universelles en optant pour la nuance plutôt que pour le faste.

ABEL CHÉRET

Abel Chéret dévoile une réédition de son dernier EP Amour ultra chelou composée de trois nouveaux titres inédits. Le chanteur se replonge dans de nouveaux récits d’histoires d’amour étonnantes, écrites d'une plume habile.

LAURA CAHEN

Après son premier album Nord très remarqué, sorti en 2017, Laura Cahen nous emmène en Cavale dans son univers singulier avec un nouveau single, en attendant son nouvel album Une fille dont la sortie est prévue pour le mois d’avril.