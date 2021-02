Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Brisa Roché

Trois ans après la sortie de Father, la chanteuse américaine Brisa Roché revient avec un album aux mélodies entêtantes, réalisé en binôme avec le multi-instrumentiste Fred Fortuny. Pour Brisa Roché, FREEZE WHERE U R ce sont douze chansons qui « […] parlent d’émancipation, d’amours disparus, de nostalgie, de colère contre des hommes, de séparations, d’histoires impossibles […] » mais aussi des dérives d’un monde qui se virtualise et met à mal nos libertés fondamentales.

► FREEZE WHERE U R, le nouvel album de Brisa Roché sortira le 5 février 2021 chez Black Ash-December Square.

Marie Modiano

L’album Songs from the Other Side est le fruit de la collaboration fusionnelle qui perdure depuis plus de 15 ans entre la musicienne et romancière Marie Modiano, et l’auteur-compositeur-interprète suédois Peter Von Poehl. Réalisé à l’occasion d’une résidence au Centre Pompidou en 2019, Songs from the Other Side nous plonge dans une atmosphère vaporeuse et romantique, là où rêves, espoirs et déceptions lévitent en harmonie et finissent peu à peu par se confondre.

► Le nouvel album Songs from the Other Side de Marie Modiano et Peter von Poehl est sorti le 29 janvier 2021 sur le label Nest & Sound/Modulor Records.

La chronique de Marion Guilbaud

► FOCUS SUR ALLOPOP, LA NOUVELLE COMPILATION DE LA SOUTERRAINE

On s’arrête un instant sur Allopop, la dernière compilation du label La Souterraine, composée de 20 titres originaux. Cette association créée par Benjamin Caschera et Laurent Bajon en 2013 est progressivement devenue une référence dans l’underground musical français. Devenue une plateforme de lancement pour de nombreux artistes indépendants, comme Requin Chagrin, Malik Djoudi ou encore P.R2B, La Souterraine lutte à son échelle contre l’uniformisation de la musique.