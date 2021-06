Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Oxmo Puccino

"Les réveilleurs de soleil" éditions JC Lattès

"Depuis que le soleil ne se lève plus, la vie s’éteint à petit feu. Rosie craint pour la santé de son grand-père Edmond, qui pousse des quintes de toux à arracher des séquoias. Du haut de ses treize ans, elle décide de trouver un moyen de ramener le soleil et part sur son vélo Harley à sa recherche. Mais sa bonne volonté ne suffit pas. Après avoir échoué à convaincre Noé, l’homme le plus riche du monde, de l’aider, elle se lance dans une épopée qui lui fera croiser la route de Crépuscule, un paria au grand cœur, Aube, son ange gardien, Vénus, la femme la plus belle du monde, le fameux Famos, Ilra la magicienne et son mari le Chat Cinno, Momo le pêcheur, un sonneur de cloches et même des éléphants footballeurs. Mais qui va réussir à réveiller le soleil ?" C'est le premier roman d'Oxmo Puccino.

Corps

Album : "Carnivore"

Corps explore les tréfonds de l’être humain, carnivore, romantique, destroy et consommateur. A la fois dandy, punk et rappeur raté, Corps, tout de rouge vêtu, dévoile un premier album hybride, animal et subversif. Qui n’a jamais songé à se laisser aller dans les bas fonds ? On y dessinerait un paysage idyllique, métal et plastique sur fond de post-apocalypse rouge sang. « Carnivore » en serait la bande son, comme un dernier témoignage de l’humanité, une ode à l’angoisse, à l’amour, à la vie. Un dernier baiser ? Long et langoureux, avec la langue et les mains qui courent sur des kilomètres d’épiderme, poils hérissés. Un dernier film ? Un porno sans tétons, filtre Instagram enclenché par des acteurs en carton. Un dernier voyage ? Un crash en avion sous LSD, un verre de Gin à la main et des poèmes d’amour écrits sur les tablettes avant. Après un 1er EP « À Corps » sorti en 2018, une tournée avec Kompromat (Rebekka Warrior et Vitalic) et des clips osés réalisés par Temple Caché primés en festivals (et censurés par Youtube), Corps revient avec un album lucide et barré, miroir d’une société qui nous bouscule chaque jour un peu plus.

Hip hop symphonique 5

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Jacques

Single : "Vous'"

Après 3 ans passés éloigné du monde au Maroc, Jacques revient avec son nouveau morceau "Vous". Un titre qui parle justement de sa relation de dépendance à "nous", les autres, dont il aura toujours besoin pour se sentir compris. Le titre "Vous" est une confidence radicalement inclusive et une mise en scène de son ouverture à autrui. Entre expérimentations sonores et chanson douce, Jacques dévoile dans ce morceau une nouvelle facette de sa musique. "Vous" s'accompagne de "Attends", un titre exclusif pour le vinyle. 6 min pendant lesquelles Jacques chantonne 'attends attends attends...' à son auditeur, un peu comme pour lui demander encore un peu de temps avant de passer à la suite... Ce morceau est la première sortie du nouveau label Recherche & Développement (R&D001). Le label Recherche & Développement et Jacques mettent en vente les droits du titre de “Vous” afin que vous et nous soyons tous ensemble propriétaires de ce morceau. Cette opération prend la forme de NFT et sera accessible depuis un site dédié lancé le 26 Mai à 10h. Le morceau a été découpé en 194 secondes pour que vous puissiez acheter l’une des 194 seconde du morceau et la propriété de cette seconde. L’ensemble des revenus générés par le stream, les ventes de vinyles et les éventuelles synchronisations seront donc distribués entre tous les propriétaires du morceau. L’achat d’une seconde donne accès à un player sécurisé sur lequel les propriétaires peuvent écouter en exclusivité l’ensemble des secondes qu’ils ont débloqué via leur achat. Cette opération, une première en France, incarne jusqu’au bout le propos du morceau et son refrain “je suis fier de faire partie de vous”. C’est aussi l’exploration d’une nouvelle voie économique pour la musique, en passant directement de l’artiste au fan. Et quoi de plus puissant pour un fan de posséder l’oeuvre elle-même de l’artiste ? Il reste aujourd'hui une seconde de ce titre mise aux enchères jusqu'au 10 juin. Toutes les informations sur sont sur le site : www.jacques.live