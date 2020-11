Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

C’EST KARMA

Avec sa voix satinée et délicatement éraillée, la jeune luxembourgeoise de 18 ans « C’est Karma » nous transporte dans son univers lunaire aux influences folk et indie pop, à l’occasion de la sortie de son nouvel EP « Farbfilm » prévue le 27 novembre 2020.

CHARLELIE COUTURE

Figure incontournable du rock français, Charlélie Couture, l’artiste « multiste » aux innombrables talents déborde d’inspiration. Après « Même pas sommeil », son album sorti en 2019 et « La mécanique du ciel », un recueil nourri de ses poèmes « inchantables », Charlélie Couture nous offre son 24ème album « Trésors cachés et Perles rares », dans lequel ses textes poétiques et imagés sont portés par une voix pénétrante et profonde quasi slamée, sur des sonorités rock et blues.

A cette occasion, une longue biographie écrite par David Desvérités dont la sortie est prévue pour le 12 novembre aux éditions de l’Archipel, revient sur le parcours de ce poète rock éclectique.

FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS

Trois ans après « Solide Mirage », Frànçois Marry annonce la sortie de son nouvel album « Banane Bleue » prévue le 26 février 2021, composé entre Berlin, Athènes et Paris en collaboration avec le finlandais Jaakko Eino Kalevi. Il dévoile un nouveau premier titre enivrant ; « Coucou », qui raille la « naïveté douceâtre » qui se cache derrière ce mot faussement innocent, et qui « devient d’autant plus absurde quand il provient de quelqu'un qu'on a follement aimé ».