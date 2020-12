Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

PHILIPPE KATERINE

Il y a un an, Philippe Katerine sortait son 10ème album Confessions, qui lui valut le sacre d'artiste masculin de l'année aux Victoires de la Musique. Alors que le clip de son titre Aimez-moi vient tout juste d'être dévoilé, Philippe Katerine est l'invité spécial de France Inter de 20h à 23h, et se la joue le rédac-chef dans Côté Club avec son invité de marque David Numwami.

DAVID NUMWAMI

David Numwami a déjà tracé son chemin. Musicien et compositeur, DJ et leader du groupe Le Colisée, il a joué et collaboré avec Charlotte Gainsbourg, Sébastien Tellier, François & The Atlas Mountains ou encore Flavien Berger. En attendant son premier album The Blue Mixtape dont la sortie est prévue pour l'été 2021, David Numwami nous offre un avant-goût de la douceur de sa pop et de sa maîtrise du synthé avec son nouveau single Beats.