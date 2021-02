Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Iliona

A tout juste 20 ans, la chanteuse belge Iliona est une artiste complètement indépendante. Elle compose elle-même ses mélodies et écrit ses propres textes originaux, qu’elle interprète avec habileté. Nourrie dès sa plus tendre enfance par les chansons de Barbara, puis par le rap, Iliona manie aussi bien le piano-voix que l’autotune. Dans son premier EP Tristesse, la jeune chanteuse prometteuse dévoile librement son intimité avec la grâce et le charme de sa voix légèrement éraillée.

► Le premier EP d'Iliona intitulé Tristesse sortira le 5 février 2021, sur le label Artside.

Joseph d'Anvers

Depuis son quatrième album Les Matins blancs sorti en 2015, Joseph d’Anvers a publié plusieurs livres, créé sa propre société Doppelgänger et multiplié les projets artistiques, dont il est le producteur. Doppelgänger, mot allemand qui signifie « double fictionnel », est aussi le nom qu'il a donné à son cinquième album, dans lequel il explore en profondeur ses failles abyssales, pour délivrer des textes sublimes et saisissants.

► Doppelgänger, le cinquième album de Joseph d’Anvers, sortira le 5 février 2021 chez Modulor Records.